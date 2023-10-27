У мережі зʼявився новий трейлер 6 сезону "Корона" — відео

Трейлер останнього сезону “Корони”

Фінальні епізоди "Корони" розгортаються наприкінці 90-х і на початку 2000-х років. Зокрема, у цих серіях будуть показані події, такі як смерть принцеси Діани, початок роману принца Вільяма та Кейт Міддлтон, прихід до влади Тоні Блера і весілля принца Чарльза і Камілли Паркер Боулз.

Серед нових акторів 6 сезону Ед Маквей і Мег Белламі вперше втілять на екрані образи принца Вільяма і Кейт Міддлтон.

The award-winning series returns to Netflix on 16 November for a final season. Visit https://t.co/qQUYOxcSZu for more photos: https://t.co/gN3LuxToue pic.twitter.com/UqQrWR9cMS — The Crown (@TheCrownNetflix) October 26, 2023

Серіал буде виходити двома частинами: перші чотири епізоди можна буде побачити 16 листопада, а другу частину – шість епізодів – вийде через чотири тижні, 14 грудня.

Корона» виграла 21 премію «Еммі» за п’ять попередніх сезонів, у тому числі трофей за найкращий драматичний серіал у четвертому сезоні.

Про що були перші 5 сезонів "Корони"

Основою сюжету першого сезону було життя та правління королеви Єлизавети II. Прем’єра відбулась у 2016 році.

Другий сезон "Корони" також оповідає про життя королеви Єлизавети II. Прем'єра відбулася у грудні 2017 року.

Третій сезон охоплює проміжок часу між 1964 і 1977 роками, починаючи з обрання Гарольда Вільсона прем'єр-міністром і закінчуючи срібним ювілеєм правління Єлизавети II.

Четвертий сезон про період між 1979 і 1990 роками, під час 11-річного перебування Маргарет Тетчер на посаді прем'єр-міністра.

Основною сюжетною лінією п'ятого сезону стали події 1990-х років, зокрема розлучення принца Чарльза і леді Діани.