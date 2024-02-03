НПО расторг контракт с пророссийским актером Милошем Быковичем после возмущения украинцев

Сербский актер с российским гражданством Милош Быкович не будет больше сниматься в третьем сезоне сериала "Белый лотос" от HBO. Он заявлял, что поддерживает аннексию Крыма.

Милош Быкович больше не будет сниматься в сериале "Белый лотос"

Быкович получил небольшую повторяющуюся роль российского Валентина, кокетливого йога и наставника отеля по улучшению жизни. Эту деталь переделают, поскольку НПО расторгли контракт с Быковичем из-за позиции относительно Украины.

Для меня была честь быть выбранной частью "Белого лотоса", телесериала, который я очень уважаю, и коллеги, которых я глубоко уважаю. Однако мое участие невозможно по причинам, которые выходят за рамки искусства, и я не поддаюсь любому рассказу, цель которого скомпрометировать мою честность", — сказал Быкович.

Решение было принято более чем через неделю после того, как Министерство иностранных дел Украины раскритиковало HBO за то, что они пригласили в сериал "Белый лотос" Быковича.

Актер снимался в фильмах и сериалах в России с 2014 года. В 2019-м Владимир Путин лично наградил его медалью Пушкина за вклад в российское искусство и культуру, а в 2021 году Быкович получил российское гражданство.

Актера внесли в базу "Миротворец" и запретили въезд в Украину.

Милош Быкович неоднократно высказывался в поддержку аннексии Крыма: по его мнению, "месту сами присоединились через референдум". А с начала полномасштабного вторжения Быкович поддерживает Россию в войне.

Что известно о сериале "Белый лотос"

"Белый лотос" — американская комедийная драма режиссера Майка Вайта. Сериал дебютировал 11 июля 2021 года на HBO. В эпицентре сюжета — персонал и гости гавайской гостиницы "Белый лотос".

В январе 2024 года стриминговый сервис HBO Max объявил, что к актерскому составу третьего сезона "Белого лотоса" присоединились пять новых актеров. Один из них — серб Милош Быкович, известный по ролям в российском сериале "Отель Элеон" и фильме Холоп. Звездный каст также дополнят Лек Патравади, Кристиан Фридель, Шалин Пейрис и Моргана О'Райли.

Также актер снялся в одном из эпизодов сериала «Паломница» Оксаны Марченко — жены эксдепутата Виктора Медведчука, обвиняемого в Украине в государственной измене.

За решение привлечь Быковича HBO также подвергли критике пользователи в соцсетях.