Найшвидший у Європі. Суперкомп'ютер "Юпітер" офіційно запустили у Німеччині

Суперкомп'ютер "Юпітер" запрацював у ФРН

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і міністр-президент землі Північний Рейн-Вестфалія Хендрік Вюст приїхали на офіційний запуск "Юпітера". За словами Мерца, він відкриває "абсолютно нові можливості — для навчання моделей штучного інтелекту або для наукових симуляцій".

Комп'ютер, четвертий за швидкістю у світі, підкреслює претензії Німеччини на провідну роль у сучасній технологічній революції.

Мерц сказав, що США і Китай зараз беруть участь у перегонах за майбутню частку ринку. Однак Європа і Німеччина все ще мають всі можливості наздогнати їх.

"Юпітер" працює на зеленій електроенергії і, як повідомляється, є найбільш енергоефективним суперкомп'ютером у світі. Саме це робить його унікальним, сказала Астрід Ламбрехт, голова Дослідницького центру Юліха. — У той час, коли диджиталізація і штучний інтелект вимагають все більше енергії, за допомогою "Юпітера" ми демонструємо, як може виглядати шлях до ресурсоефективних обчислень. Поширити

Великі технологічні компанії вважають, що досконалий штучний інтелект вже в межах досяжності. Вони сподіваються використати його для розв'язання нагальних проблем людства. Цей проєкт не лише споживає величезну кількість енергії, але й може становити екзистенційні ризики.

Великі моделі ШІ зазнають невдачі в логічних міркуваннях. Це зовсім інший спосіб обробки даних, ніж наш людський мозок, який містить неймовірну кількість складних зв'язків. Якщо ви запитаєте мене особисто, я не бачу, щоб ці машини розвивали свідомість у середньостроковій перспективі.

Центр обробки даних "Юпітер", побудований протягом двох років, складається з близько 50 контейнерних модулів, що займають понад 2300 квадратних метрів. Його диски можуть вмістити вміст 450 мільярдів книг. "Юпітер" — це перший комп'ютер в Європі, який буде виконувати більше трильйона операцій в секунду.

Назва "Юпітер" — це абревіатура від Joint Undertaking Pioneer for Innovative and Transformative Exascale Research (exascale означає суперкомп'ютер). Комп'ютер коштує 500 мільйонів євро. Європейська комісія виділила 250 мільйонів євро, а федеральне та земельні міністерства науки — по 125 мільйонів євро.

"Юпітер" також призначений для поліпшення моделювання клімату і погоди, серед іншого, для поліпшення прогнозування локальних екстремальних явищ, таких як зливи і сильні грози. Він також досліджуватиме білки, клітини та людський мозок — з метою швидшої розробки нових методів лікування.