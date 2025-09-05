Самый быстрый в Европе. Суперкомпьютер "Юпитер" официально запустили в Германии

Самый быстрый в Европе суперкомпьютер "Юпитер" официально был введен в эксплуатацию в исследовательском центре Юлиха вблизи немецкого Аахена.

Суперкомпьютер "Юпитер" заработал в ФРГ

Канцлер Германии Фридрих Мерц и министр-президент земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст приехали на официальный запуск "Юпитера". По словам Мерца, он открывает "совершенно новые возможности — для обучения моделей искусственного интеллекта или для научных симуляций".

Компьютер, четвёртый по скорости в мире, подчеркивает претензии Германии на ведущую роль в современной технологической революции.

Мерц сказал, что США и Китай сейчас участвуют в гонке за будущую долю рынка. Однако у Европы и Германии все еще есть все возможности догнать их.

"Юпитер" работает на зеленой электроэнергии и, как сообщается, является самым энергоэффективным суперкомпьютером в мире. Именно это делает его уникальным, сказала Астрид Ламбрехт, глава Исследовательского центра Юлиха. — В то время, когда диджитализация и искусственный интеллект требуют все больше энергии, с помощью Юпитера мы демонстрируем, как может выглядеть путь к ресурсоэффективным вычислениям.

Крупные технологические компании считают, что совершенный искусственный интеллект уже в пределах досягаемости. Они надеются использовать его для решения неотложных проблем человечества. Этот проект не только потребляет огромное количество энергии, но может представлять собой экзистенциальные риски.

Большие модели ИИ терпят неудачу в логических соображениях. Это совсем другой способ обработки данных, чем наш человеческий мозг, содержащий невероятное количество сложных связей. Если вы спросите меня лично, я не вижу, чтоб эти машины развивали сознание в среднесрочной перспективе.

Центр обработки данных "Юпитер", построенный в течение двух лет, состоит из около 50 контейнерных модулей, занимающих более 2300 квадратных метров. Его диски могут вместить 450 миллиардов книг. "Юпитер" — это первый компьютер в Европе, который будет выполнять более триллиона операций в секунду.

Название "Юпитер" — это аббревиатура от Joint Undertaking Pioneer для Innovative and Transformative Exascale Research (exascale означает суперкомпьютер). Компьютер стоит 500 миллионов евро. Европейская комиссия выделила 250 миллионов евро, а федеральное и земельные министерства науки — по 125 миллионов евро.

"Юпитер" также предназначен для улучшения моделирования климата и погоды, среди прочего для улучшения прогнозирования локальных экстремальных явлений, таких как ливни и сильные грозы. Он также будет исследовать белки, клетки и человеческий мозг с целью более быстрой разработки новых методов лечения.