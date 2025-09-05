Самый быстрый в Европе. Суперкомпьютер "Юпитер" официально запустили в Германии
Категория
Технологии
Дата публикации

Самый быстрый в Европе. Суперкомпьютер "Юпитер" официально запустили в Германии

комп
Читати українською
Источник:  Spiegel

Самый быстрый в Европе суперкомпьютер "Юпитер" официально был введен в эксплуатацию в исследовательском центре Юлиха вблизи немецкого Аахена.

Главные тезисы

  • Суперкомпьютер “Юпитер” в Германии является самым быстрым в Европе, открывая новые возможности для обучения моделей искусственного интеллекта и научных симуляций.
  • “Юпитер” работает на зеленой энергии и является самым энергоэффективным компьютером в мире, показывая путь к ресурсоэффективным вычислениям в современном мире.

Суперкомпьютер "Юпитер" заработал в ФРГ

Канцлер Германии Фридрих Мерц и министр-президент земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст приехали на официальный запуск "Юпитера". По словам Мерца, он открывает "совершенно новые возможности — для обучения моделей искусственного интеллекта или для научных симуляций".

Компьютер, четвёртый по скорости в мире, подчеркивает претензии Германии на ведущую роль в современной технологической революции.

Мерц сказал, что США и Китай сейчас участвуют в гонке за будущую долю рынка. Однако у Европы и Германии все еще есть все возможности догнать их.

"Юпитер" работает на зеленой электроэнергии и, как сообщается, является самым энергоэффективным суперкомпьютером в мире. Именно это делает его уникальным, сказала Астрид Ламбрехт, глава Исследовательского центра Юлиха. — В то время, когда диджитализация и искусственный интеллект требуют все больше энергии, с помощью Юпитера мы демонстрируем, как может выглядеть путь к ресурсоэффективным вычислениям.

Крупные технологические компании считают, что совершенный искусственный интеллект уже в пределах досягаемости. Они надеются использовать его для решения неотложных проблем человечества. Этот проект не только потребляет огромное количество энергии, но может представлять собой экзистенциальные риски.

Большие модели ИИ терпят неудачу в логических соображениях. Это совсем другой способ обработки данных, чем наш человеческий мозг, содержащий невероятное количество сложных связей. Если вы спросите меня лично, я не вижу, чтоб эти машины развивали сознание в среднесрочной перспективе.

Центр обработки данных "Юпитер", построенный в течение двух лет, состоит из около 50 контейнерных модулей, занимающих более 2300 квадратных метров. Его диски могут вместить 450 миллиардов книг. "Юпитер" — это первый компьютер в Европе, который будет выполнять более триллиона операций в секунду.

Название "Юпитер" — это аббревиатура от Joint Undertaking Pioneer для Innovative and Transformative Exascale Research (exascale означает суперкомпьютер). Компьютер стоит 500 миллионов евро. Европейская комиссия выделила 250 миллионов евро, а федеральное и земельные министерства науки — по 125 миллионов евро.

"Юпитер" также предназначен для улучшения моделирования климата и погоды, среди прочего для улучшения прогнозирования локальных экстремальных явлений, таких как ливни и сильные грозы. Он также будет исследовать белки, клетки и человеческий мозг с целью более быстрой разработки новых методов лечения.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Суперкомпьютер оценил шансы полуфиналистов Лиги чемпионов на победу в турнире
лига чемпионов
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Евро-2024. Суперкомпьютер назвал вероятного победителя после четвертьфинала
Евро-2024. Суперкомпьютер назвал вероятного победителя после четвертьфинала
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Китай создает в космосе суперкомпьютер
СМИ узнали о планах Китая

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?