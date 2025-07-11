"Найвідоміша сумка всіх часів". Аксесуар "ікони стилю" Джейн Біркін продали на аукціоні

Перша сумка Birkin дому моди Hermès була продана за 8,6 млн євро (10,1 млн дол) 10 липня у Парижі, ставши другим найдорожчим предметом моди, будь-коли проданим на аукціоні.

Сумку Джейн Біркін продали на аукціоні за рекордну суму

Оригінальна сумка Birkin, названа на честь акторки, співачки та ікони стилю, для якої Hermès її створив — покійної Джейн Біркін — вийшла на новий рівень.

Річ, названа аукціоністом "найвідомішою сумкою всіх часів", була продана за 8,6 млн євро (10,1 млн дол), включаючи податки. Переможною стала ставка у 7 млн євро.

Ціна побила попередній рекорд аукціону серед сумок. За Hermès White Himalaya Niloticus Crocodile Diamond Retourne Kelly 28 у 2021 році заплатили 513,04 тис дол.

Hermès Birkin придбав покупець з Японії. Sotheby's не назвав його імені. Дев'ять колекціонерів, які брали участь у торгах телефоном, онлайн та в залі, змагалися в 10-хвилинній аукціонній битві.

Паризький модний дім Hermès ексклюзивно замовив цю сумку для Біркін у 1984 році, позначивши її ініціалами J.B. на передньому клапані, під замком, і доставив акторці готову унікальну сумку наступного року, повідомив Sotheby's. Пізніша комерціалізована версія сумки Біркін стала одним з найексклюзивніших предметів розкоші у світі, з високою ціною та багаторічним списком очікування.

Сумка народилася в результаті випадкової зустрічі на рейсі до Лондона в 1980-х роках з тодішнім керівником Hermès Жаном-Луї Дюма. Біркін розповідала в наступних інтерв'ю, що вони розговорилися після того, як вона впустила деякі свої речі на підлогу салону. Поширити

Біркін запитала Дюма, чому Hermès не зробив більшу сумочку. Вона намалювала на пакеті для блювоти в літаку ту сумку, яку вона хотіла б мати. Дюма замовив для неї зразок, і, задоволена, вона погодилася, коли Hermès запропонував їй комерціалізувати сумку від її імені.