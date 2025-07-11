"Самая известная сумка всех времен". Аксессуар "иконы стиля" Джейн Биркин продали на аукционе

Первая сумка Birkin дома моды Hermès была продана за 8,6 млн евро (10,1 млн долл.) 10 июля в Париже, став вторым самым дорогим предметом моды, когда-либо проданным на аукционе.
Главные тезисы
- Сумка Birkin от Hermès была продана на аукционе за рекордные 8,6 млн евро, установив новый рекорд цены для предметов моды.
- История сумки связана со случайной встречей актрисы Джейн Биркин с руководителем Hermès в 1980-х, после которой была создана эта уникальная сумка.
- Эксклюзивная версия сумки, заказанная специально для Джейн Биркин, стала одним из самых дорогих и востребованных предметов роскоши в мире.
Сумку Джейн Биркин продали на аукционе за рекордную сумму
Оригинальная сумка Birkin, названная в честь актрисы, певицы и иконы стиля, для которой Hermès ее создал — покойной Джейн Биркин — вышла на новый уровень.
Вещь, названная аукционистом "самой известной сумкой всех времен", была продана за 8,6 млн. евро (10,1 млн. долл.), включая налоги. Победной стала ставка в 7 млн. евро.
Цена побила предварительный рекорд аукциона среди сумок. За Hermès White Himalaya Niloticus Crocodile Diamond Retourne Kelly 28 в 2021 году заплатили 513,04 тыс. дол.
Hermès Birkin купил покупатель из Японии. Sotheby's не назвал его имя. Девять коллекционеров, участвовавших в торгах по телефону, онлайн и в зале, соревновались в 10-минутной аукционной битве.
Парижский модный дом Hermès эксклюзивно заказал эту сумку для Биркин в 1984 году, обозначив ее инициалами JB на переднем клапане, под замком, и доставил актрисе готовую уникальную сумку в следующем году, сообщил Sotheby's. Более поздняя коммерциализированная версия сумки Биркин стала одним из самых эксклюзивных предметов роскоши в мире, с высокой ценой и многолетним списком ожидания.
Биркин спросила Дюма, почему Hermès не сделал большую сумочку. Она нарисовала на пакете для рвоты в самолете сумку, которую она хотела бы иметь. Дюма заказал для нее образец и, довольная, она согласилась, когда Hermès предложил ей коммерциализировать сумку от ее имени.
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