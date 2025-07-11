"Самая известная сумка всех времен". Аксессуар "иконы стиля" Джейн Биркин продали на аукционе
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

"Самая известная сумка всех времен". Аксессуар "иконы стиля" Джейн Биркин продали на аукционе

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Источник:  Associated Press

Первая сумка Birkin дома моды Hermès была продана за 8,6 млн евро (10,1 млн долл.) 10 июля в Париже, став вторым самым дорогим предметом моды, когда-либо проданным на аукционе.

Главные тезисы

  • Сумка Birkin от Hermès была продана на аукционе за рекордные 8,6 млн евро, установив новый рекорд цены для предметов моды.
  • История сумки связана со случайной встречей актрисы Джейн Биркин с руководителем Hermès в 1980-х, после которой была создана эта уникальная сумка.
  • Эксклюзивная версия сумки, заказанная специально для Джейн Биркин, стала одним из самых дорогих и востребованных предметов роскоши в мире.

Сумку Джейн Биркин продали на аукционе за рекордную сумму

Оригинальная сумка Birkin, названная в честь актрисы, певицы и иконы стиля, для которой Hermès ее создал — покойной Джейн Биркин — вышла на новый уровень.

Вещь, названная аукционистом "самой известной сумкой всех времен", была продана за 8,6 млн. евро (10,1 млн. долл.), включая налоги. Победной стала ставка в 7 млн. евро.

Цена побила предварительный рекорд аукциона среди сумок. За Hermès White Himalaya Niloticus Crocodile Diamond Retourne Kelly 28 в 2021 году заплатили 513,04 тыс. дол.

Hermès Birkin купил покупатель из Японии. Sotheby's не назвал его имя. Девять коллекционеров, участвовавших в торгах по телефону, онлайн и в зале, соревновались в 10-минутной аукционной битве.

Парижский модный дом Hermès эксклюзивно заказал эту сумку для Биркин в 1984 году, обозначив ее инициалами JB на переднем клапане, под замком, и доставил актрисе готовую уникальную сумку в следующем году, сообщил Sotheby's. Более поздняя коммерциализированная версия сумки Биркин стала одним из самых эксклюзивных предметов роскоши в мире, с высокой ценой и многолетним списком ожидания.

Сумка родилась в результате случайной встречи на рейсе в Лондон в 1980-х годах с тогдашним руководителем Hermès Жаном-Луи Дюмом. Биркин рассказывала в следующих интервью, что они разговорились после того, как она уронила некоторые свои вещи на пол салона.

Биркин спросила Дюма, почему Hermès не сделал большую сумочку. Она нарисовала на пакете для рвоты в самолете сумку, которую она хотела бы иметь. Дюма заказал для нее образец и, довольная, она согласилась, когда Hermès предложил ей коммерциализировать сумку от ее имени.

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