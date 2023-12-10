Найвищий показник за 30 років. Bloomberg підрахувало кількість збройних конфліктів у світі

По всьому світу відбуваються прикордонні зіткнення, з яких спроба Росії захопити Україну – найбільш руйнівна. Інтенсивність конфліктів зростає з року в рік: кількість загиблих збільшилася на 14 %, а кількість насильницьких подій – на 28%, в порівнянні з минулим подібним дослідженням.

У світі точаться 183 регіональні та збройні конфлікти

У 2023 році у світі відбувається 183 регіональні та локальні конфлікти, що є найвищим показником за останні три десятиліття.

Про це йдеться у щорічному дослідженні збройних конфліктів Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні.

Про це повідомляє Bloomberg.

У дослідженні стверджується, що "нерозв'язність є визначальною рисою сучасного ландшафту глобальних конфліктів". Недержавні збройні угруповання, серед яких ХАМАС у Газі – лише найпомітніше, відіграють згубну роль. У багатьох місцях ці сили підтримуються деструктивними великими державами, зокрема Росією та Іраном.

Будь-яка перспектива врегулювання російської війни має залежати від отримання Києвом гарантій безпеки, які забезпечать майбутню територіальну цілісність України від зовнішньої агресії, – йдеться в дослідженні. Поширити

По всьому світу відбуваються прикордонні зіткнення, з яких спроба Росії захопити Україну – найбільш руйнівна. Азербайджан захопив Нагірний Карабах, що призвело до втечі понад 100 тисяч його вірменських жителів.

Зберігається напруженість у відносинах між Росією і Грузією, а у відносинах між Алжиром і Марокко ситуація гірша, ніж будь-коли в сучасності. У Пакистані загострився внутрішній тероризм, а напруга у відносинах з антимусульманським урядом Індії досягла небезпечної позначки.

Кліматична криза, що прискорюється, продовжує діяти як мультиплікатор як корінних причин конфліктів, так і інституційних слабкостей у нестабільних країнах, – пишуть дослідники. Поширити

При цьому наголошується, що інтенсивність конфліктів зростає з року в рік: в останньому дослідженні кількість загиблих збільшилася на 14 %, а кількість насильницьких подій – на 28 %.

Автори описують світ, у якому "домінують дедалі важче розв'язувані конфлікти та збройне насильство на тлі збільшення кількості дійових осіб, складних мотивів, що перетинаються, глобального впливу та прискореної зміни клімату".

Як Захід має змінити ставлення до України

У матеріалі видання Foreign Policy зазначається, що наразі звільнення окупованного Росією Криму є найкоротшим шляхом України до перемоги у війні.

Автори матеріалу зазначають, що контрнаступ українських військових не досяг запланованої мети. Наразі серед європейських та американських посадовців шириться паніка через загрозу ймовірної поразки України.

У публікації підкреслюється, що наразі західним партнерам необхідно запастись терпінням та підтримати Україну на шляху до перемоги.

Правда полягає в тому, що легкого виходу немає. Москва неодноразово давала зрозуміти, що погодиться лише на капітуляцію Києва... Єдиний спосіб змусити російського президента Володимира Путіна відмовитися від його мети - дати Україні засоби перемогти його на полі бою. Це не є нездійсненним завданням, але воно вимагає від Сполучених Штатів сміливості, усвідомлення ставок і визначення найкращого шляху, – зазначається у матеріалі. Поширити

Автори публікації наголошують, що успішна стратегія США щодо України повинна починатись із визнання того, що Кремль не зацікавлений у припиненні бойових дій.

З 2014 по 2022 рік Росія 20 разів погодилася на режим припинення вогню в Україні – і негайно порушила кожну з домовленостей.

Крім того, заборона Вашингтона на використання Україною зброї Заходу для ударів по території Росії ще більше скувала дії Києва.