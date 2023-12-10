Самый высокий показатель за 30 лет. Bloomberg подсчитало количество вооруженных конфликтов в мире
Категория
Мир
Дата публикации

Самый высокий показатель за 30 лет. Bloomberg подсчитало количество вооруженных конфликтов в мире

Война
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Источник:  Bloomberg

По всему миру происходят приграничные столкновения, из которых попытка России захватить Украину – самая разрушительная. Интенсивность конфликтов растет из года в год: количество погибших увеличилось на 14%, а количество насильственных событий – на 28% по сравнению с прошлым подобным исследованием.

В мире ведутся 183 региональных и вооруженных конфликта

В 2023 году в мире происходит 183 региональных и локальных конфликта, что является самым высоким показателем за последние три десятилетия.

Об этом говорится в ежегодном исследовании вооруженных конфликтов Международного института стратегических исследований в Лондоне.

Об этом сообщает Bloomberg.

В исследовании утверждается, что "неразрешимость является отличительной чертой современного ландшафта глобальных конфликтов". Негосударственные вооруженные группировки, среди которых ХАМАС в Газе – только заметнее всего, играют губительную роль. Во многих местах эти силы поддерживаются крупными деструктивными государствами, в частности Россией и Ираном.

Любая перспектива урегулирования российской войны должна зависеть от получения Киевом гарантий безопасности, которые обеспечат будущую территориальную целостность Украины от внешней агрессии, – говорится в исследовании.

По всему миру происходят пограничные столкновения, из которых попытка России захватить Украину – самая разрушительная. Азербайджан захватил Нагорный Карабах, что привело к бегству более чем 100 тысяч его армянских жителей.

Сохраняется напряженность в отношениях между Россией и Грузией, а в отношениях между Алжиром и Марокко ситуация хуже, чем когда-либо в современности. В Пакистане обострился внутренний терроризм, а напряжение в отношениях с антимусульманским правительством Индии достигло опасной отметки.

Ускоряющийся климатический кризис продолжает действовать как мультипликатор как коренных причин конфликтов, так и институциональных слабостей в нестабильных странах, – пишут исследователи.

При этом отмечается, что интенсивность конфликтов растет из года в год: в последнем исследовании количество погибших увеличилось на 14%, а количество насильственных событий – на 28%.

Авторы описывают мир, в котором "доминируют все более разрешаемые конфликты и вооруженное насилие на фоне увеличения количества действующих лиц, пересекающихся сложных мотивов, глобального влияния и ускоренного изменения климата".

Как Запад должен изменить отношение к Украине

В материале издания Foreign Policy отмечается, что освобождение оккупированного Россией Крыма является кратчайшим путем Украины к победе в войне.

Авторы материала отмечают, что контрнаступление украинских военных не достигло запланированной цели. Сейчас среди европейских и американских чиновников ширится паника из-за угрозы вероятного поражения Украины.

В публикации подчеркивается, что западным партнерам необходимо запастись терпением и поддержать Украину на пути к победе.

Правда состоит в том, что легкого выхода нет. Москва неоднократно давала понять, что согласится только на капитуляцию Киева... Единственный способ заставить российского президента Владимира Путина отказаться от его цели – дать Украине способы победить его на поле боя. Это не является невыполнимой задачей, но требует от Соединенных Штатов смелости, осознания ставок и определения наилучшего пути, – говорится в материале.

Авторы публикации подчеркивают, что успешная стратегия США по Украине должна начинаться с признания того, что Кремль не заинтересован в прекращении боевых действий.

С 2014 по 2022 год Россия 20 раз согласилась на режим прекращения огня в Украине и немедленно нарушила каждую из договоренностей.

Кроме того, запрет Вашингтона на использование Украиной оружия Запада для ударов по территории России еще больше сковал действия Киева.

Если контрнаступление Украины останавливается или даже проваливается, это не повод прекращать поддержку. Напротив, это было бы время учиться на ошибках, поддерживать поток оружия и готовить Украину к следующему этапу войны, отмечают авторы материала.

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