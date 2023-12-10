Самый высокий показатель за 30 лет. Bloomberg подсчитало количество вооруженных конфликтов в мире

По всему миру происходят приграничные столкновения, из которых попытка России захватить Украину – самая разрушительная. Интенсивность конфликтов растет из года в год: количество погибших увеличилось на 14%, а количество насильственных событий – на 28% по сравнению с прошлым подобным исследованием.
В мире ведутся 183 региональных и вооруженных конфликта
В 2023 году в мире происходит 183 региональных и локальных конфликта, что является самым высоким показателем за последние три десятилетия.
Об этом говорится в ежегодном исследовании вооруженных конфликтов Международного института стратегических исследований в Лондоне.
Об этом сообщает Bloomberg.
В исследовании утверждается, что "неразрешимость является отличительной чертой современного ландшафта глобальных конфликтов". Негосударственные вооруженные группировки, среди которых ХАМАС в Газе – только заметнее всего, играют губительную роль. Во многих местах эти силы поддерживаются крупными деструктивными государствами, в частности Россией и Ираном.
По всему миру происходят пограничные столкновения, из которых попытка России захватить Украину – самая разрушительная. Азербайджан захватил Нагорный Карабах, что привело к бегству более чем 100 тысяч его армянских жителей.
Сохраняется напряженность в отношениях между Россией и Грузией, а в отношениях между Алжиром и Марокко ситуация хуже, чем когда-либо в современности. В Пакистане обострился внутренний терроризм, а напряжение в отношениях с антимусульманским правительством Индии достигло опасной отметки.
При этом отмечается, что интенсивность конфликтов растет из года в год: в последнем исследовании количество погибших увеличилось на 14%, а количество насильственных событий – на 28%.
Авторы описывают мир, в котором "доминируют все более разрешаемые конфликты и вооруженное насилие на фоне увеличения количества действующих лиц, пересекающихся сложных мотивов, глобального влияния и ускоренного изменения климата".
Как Запад должен изменить отношение к Украине
В материале издания Foreign Policy отмечается, что освобождение оккупированного Россией Крыма является кратчайшим путем Украины к победе в войне.
Авторы материала отмечают, что контрнаступление украинских военных не достигло запланированной цели. Сейчас среди европейских и американских чиновников ширится паника из-за угрозы вероятного поражения Украины.
В публикации подчеркивается, что западным партнерам необходимо запастись терпением и поддержать Украину на пути к победе.
Авторы публикации подчеркивают, что успешная стратегия США по Украине должна начинаться с признания того, что Кремль не заинтересован в прекращении боевых действий.
С 2014 по 2022 год Россия 20 раз согласилась на режим прекращения огня в Украине и немедленно нарушила каждую из договоренностей.
Кроме того, запрет Вашингтона на использование Украиной оружия Запада для ударов по территории России еще больше сковал действия Киева.
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