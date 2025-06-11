Найзагадковіші клітини в наших тілах нам не належать — про що йдеться

Результати нового масштабного дослідження вказують на те, що люди буквально носять в собі частинки своєї мами — і, можливо, своєї бабусі, своїх братів і сестер, своїх тіток і дядьків. Вся річ у тім, що частина клітин у нашому тілі не є нашими.

Вчені здійснили новий прорив у дослідженні організму людини

Перші висновки були зроблені ще близько 24 років тому, коли вчена Діана Б'янкі вдивлялася в мікроскоп на шматочок людської щитовидної залози і побачила щось, від чого в неї миттєво пробігли мурашки по шкірі.

Попри те, що зразок був взятий від жінки з хромосомним набором XX, крізь лінзу Б'янкі побачила безпомилкове мерехтіння Y-хромосом — їх було чимало.

Очевидно частина її щитовидної залози була повністю чоловічою, — наголосила науковиця. Поширити

Б'янкі підозрювала, що причиною була вагітність. Роки тому пацієнтка носила чоловічий ембріон, клітини якого в якийсь момент вийшли з утроби матері.

Вони опинилися в щитовидній залозі його матері — і, майже напевно, в багатьох інших органах — і перейняли ідентичність і функції жіночих клітин, що їх оточували, щоб вони могли працювати синхронно.

Біанкі, яка зараз є директоркою Національного інституту дитячого здоров’я та розвитку людини імені Юніс Кеннеді Шрайвер, була вражена:

Її щитовидна залоза була повністю перебудована клітинами її сина, — сказала вона. Поширити

Випадок цієї жінки не був поодиноким. Майже щоразу, коли ембріон імплантується та починає рости, він відправляє частинки себе в тіло, де він знаходиться.

Цей процес стартує щонайменше вже на четвертому чи п'ятому тижні вагітності.

І вони осідають майже в кожній частині нашої анатомії, яку перевіряли вчені — серці, легенях, грудях, товстій кишці, нирках, печінці, мозку.

Звідти клітини можуть затримуватися, рости та ділитися протягом десятиліть, або навіть, як підозрюють багато вчених, протягом усього життя, асимілюючись в людині, яка їх зачала.