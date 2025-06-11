Самые загадочные клетки в наших телах принадлежат другим людям
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Самые загадочные клетки в наших телах принадлежат другим людям

Ученые совершили новый прорыв в исследовании организма человека
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Источник:  online.ua

Результаты нового масштабного исследования указывают на то, что люди буквально носят в себе частицы своей мамы и, возможно, своей бабушки, своих братьев и сестер, своих теток и дядей. Все дело в том, что часть клеток в нашем теле не наша.

Главные тезисы

  • Когда эмбрион имплантируется и начинает расти, он отправляет частицы себя в материнское тело.
  • Этот процесс начинается уже на четвертой или пятой неделе беременности.

Ученые совершили новый прорыв в исследовании организма человека

Первые выводы были сделаны еще около 24 лет назад, когда ученая Диана Бьянки всматривалась в микроскоп, изучая кусочек человеческой щитовидной железы и увидела нечто, от чего у нее мгновенно пробежали по коже муравьи.

Несмотря на то, что образец взят от женщины с хромосомным набором XX, сквозь линзу Бьянки увидела безошибочное мерцание Y-хромосом — их было немало.

Очевидно, часть ее щитовидной железы была полностью мужской, — подчеркнула ученая.

Бьянки подозревала, что причиной была беременность. Пациентка носила мужской эмбрион, клетки которого в какой-то момент вышли из утробы матери.

Они оказались в щитовидной железе его матери — и почти наверняка во многих других органах — и переняли идентичность и функции окружающих женских клеток, чтобы они могли работать синхронно.

Бианки, которая сейчас является директором Национального института детского здоровья и развития человека имени Юнис Кеннеди Шрайвер, была поражена:

Ее щитовидная железа была полностью перестроена клетками ее сына, — сказала она.

Случай этой женщины не был единичным. Почти всякий раз, когда эмбрион имплантируется и начинает расти, он отправляет частицы себя в тело, где он находится.

Этот процесс стартует уже на четвертой или пятой неделе беременности.

И они оседают почти в каждой части нашей анатомии, которую проверяли ученые — сердца, легких, груди, толстой кишке, почках, печени, мозге.

Оттуда клетки могут задерживаться, расти и делиться в течение десятилетий, или даже, как подозревают многие ученые, на протяжении всей жизни, ассимилируясь в зачавшем их человеке.

Их можно почти считать первоначальным трансплантатом органов эволюции, — сказал Дж. Ли Нельсон из Онкологического центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле.

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