Нам потрібен ти. Один з лідерів АТЕШ вперше виступив зі зверненням

Один із лідерів руху «АТЕШ» Ельдар виступив з першою офіційною заявою. Він сказав, що рух має амбітні цілі і для цього їм потрібно якнайбільше людей.
Лідер руху АТЕШ виступив з першою заявою
Ельдар зазначив, що агенти АТЕШ активно розвідують військові об'єкти та вистежують ключових росіян, здійснюють диверсії та інфільтруються у військові частини. Все це робиться заради визволення України.
Незважаючи на те, що зусилля АТЕШ націлені на Крим, їхні агенти вже давно вийшли за його межі та працюють у всіх окупованих районах України та по всій Російській Федерації.
Рух АТЕШ: що відомо
Атеш з кримськотатарської перекладається як «вогонь». Це партизанський рух, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року.
У вересні 2022 року агенти АТЕШ заявили, що мобілізувалися в російську армію і будуть руйнувати її зсередини.
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