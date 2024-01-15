Нам потрібен ти. Один з лідерів АТЕШ вперше виступив зі зверненням

Один із лідерів руху «АТЕШ» Ельдар виступив з першою офіційною заявою. Він сказав, що рух має амбітні цілі і для цього їм потрібно якнайбільше людей.

Лідер руху АТЕШ виступив з першою заявою

Вже півтора року ми старанно працюємо над тим, щоб зруйнувати російську армію зсередини. Прямо з військових частин чи з окупації. Тому приклад наш недавній успіх у Євпаторії. Поширити

Ельдар зазначив, що агенти АТЕШ активно розвідують військові об'єкти та вистежують ключових росіян, здійснюють диверсії та інфільтруються у військові частини. Все це робиться заради визволення України.

Незважаючи на те, що зусилля АТЕШ націлені на Крим, їхні агенти вже давно вийшли за його межі та працюють у всіх окупованих районах України та по всій Російській Федерації.

Однак ми маємо амбітні цілі і для цього нам потрібно якнайбільше людей. Нам потрібний ти — сміливий, ідейний та незламний. Борись за визволення, де б ти не був. Приєднуйся до хоробрих агентів «АТЕШ»! Пиши нашим координаторам. Вони навчені професіонали, які допоможуть тобі дійти до мети. Поширити

Рух АТЕШ: що відомо

Атеш з кримськотатарської перекладається як «вогонь». Це партизанський рух, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року.

В окупованому Криму залучають кримських татар та проукраїнських росіян до підпільного руху українців «Атеш». Вони будуть руйнувати армію окупанта зсередини, — повідомляла про рух правозахисна організація “КримSOS”. Поширити

У вересні 2022 року агенти АТЕШ заявили, що мобілізувалися в російську армію і будуть руйнувати її зсередини.