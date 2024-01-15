Нам нужен ты. Один из лидеров АТЕШ впервые выступил с обращением

Один из лидеров движения "АТЕШ" Эльдар выступил с первым официальным заявлением. Он сказал, что движение имеет амбициозные цели и для этого им нужно больше людей.

Лидер движения АТЕШ выступил с первым заявлением

Уже полтора года мы усердно работаем над тем, чтобы разрушить российскую армию изнутри. Прямо из воинских частей или оккупации. Поэтому пример наш недавний успех в Евпатории. Поделиться

Эльдар отметил, что агенты АТЕШ активно разведывают военные объекты и выслеживают ключевых россиян, осуществляют диверсии и инфильтрируются в воинские части. Все это делается для освобождения Украины.

Несмотря на то, что усилия АТЕШ нацелены на Крым, их агенты уже давно вышли за его пределы и работают во всех оккупированных районах Украины и всей Российской Федерации.

Однако мы имеем амбициозные цели и для этого нам нужно больше людей. Нам нужен ты смелый, идейный и несгибаемый. Борись за освобождение, где бы ты ни был. Присоединяйся к храбрым агентам «АТЕШ»! Пиши нашим координаторам. Они наученные профессионалы, которые помогут тебе дойти до цели. Поделиться

Движение АТЕШ: что известно

Атеш с крымскотатарского переводится как «огонь». Это партизанское движение, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года.

В оккупированном Крыму привлекают крымских татар и проукраинских россиян к подпольному движению украинцев «Атеш». Они будут разрушать армию оккупанта изнутри, — сообщала о движении правозащитная организация "КрымSOS". Поделиться

В сентябре 2022 года агенты АТЕШ заявили, что мобилизовались в российскую армию и будут разрушать ее изнутри.