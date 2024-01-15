Нам нужен ты. Один из лидеров АТЕШ впервые выступил с обращением

Один из лидеров движения "АТЕШ" Эльдар выступил с первым официальным заявлением. Он сказал, что движение имеет амбициозные цели и для этого им нужно больше людей.
Лидер движения АТЕШ выступил с первым заявлением
Эльдар отметил, что агенты АТЕШ активно разведывают военные объекты и выслеживают ключевых россиян, осуществляют диверсии и инфильтрируются в воинские части. Все это делается для освобождения Украины.
Несмотря на то, что усилия АТЕШ нацелены на Крым, их агенты уже давно вышли за его пределы и работают во всех оккупированных районах Украины и всей Российской Федерации.
Движение АТЕШ: что известно
Атеш с крымскотатарского переводится как «огонь». Это партизанское движение, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года.
В сентябре 2022 года агенты АТЕШ заявили, что мобилизовались в российскую армию и будут разрушать ее изнутри.
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