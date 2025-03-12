"Намагалися нас знищити". Майкл Дуглас публічно присоромив Трампа

Легендарний голлівудський актор Майкл Дуглас не приховує, що шокований політикою, яку проводить новий президент США Дональд Трамп щодо Росії та України. Саме тому він вирішив нагадати очільнику Білого дому про історію Америки та її головні цінності.
Головні тези:
- Це не перший раз, коли Майкл Дуглас висловлює підтримку Україні.
- Дедалі більше американських зірок засуджують політику Трампа.
Майкл Дуглас заступився за Україну
Американський актор опублікував спеціальне звернення, в якому розкритикував намагання нового президента США "втихомирити" Росію, а також висловив свою підтримку українському народу.
Що важливо розуміти, зірка Голлівуду с не вперше підтримує Україну.
До прикладу, ще 3 роки тому він з'явився на червоній доріжці вручення премії Гільдії кіноакторів у чорному смокінгу, який доповнив синьо-жовтим аксесуаром.
Таким чином Дуглас нагадав усім присутнім, що це кольори українського стягу.
Ба більше, минулого року актор завітав до Києва. Тоді з ним зустрівся український лідер Володимир Зеленський та перша леді країни Олена Зеленська.
Під час бесіди Майкл Дуглас висловив своє захоплення українцями, які протистоять російській агресії.
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