"Намагалися нас знищити". Майкл Дуглас публічно присоромив Трампа

Я відчуваю себе ведмедем. Я був у сплячці, а потім вийшов — і це начебто новий світ. Ми з росіянами союзники? Я думав, що вони намагалися знищити нас протягом останніх 75 років. У будь-якому разі я просто хочу на секунду затрубити у власний ріг.