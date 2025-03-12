"Пытались нас уничтожить". Майкл Дуглас публично пристыдил Трампа

Легендарный голливудский актер Майкл Дуглас не скрывает, что шокирован политикой, которую проводит новый президент США Дональд Трамп в отношении России и Украины. Именно поэтому он решил напомнить главе Белого дома об истории Америки и ее главных ценностях.
Главные тезисы
Это не в первый раз, когда Майкл Дуглас выражает поддержку Украине.
Все больше американских звезд осуждают политику Трампа.
Майкл Дуглас вступился за Украину
Американский актер опубликовал специальное обращение, в котором раскритиковал попытки нового президента США "утихомирить" Россию, а также выразил свою поддержку украинскому народу.
Что важно понимать, звезда Голливуда не впервые поддерживает Украину.
К примеру, еще 3 года назад он появился на красной дорожке вручения премии Гильдии киноактеров в черном смокинге, который дополнил сине-желтым аксессуаром.
Таким образом, Дуглас напомнил всем присутствующим, что это цвета украинского флага.
Более того, в прошлом году актер посетил Киев. Тогда с ним встретился украинский лидер Владимир Зеленский и первая леди страны Елена Зеленская.
Во время беседы Майкл Дуглас выразил свое восхищение украинцами, которые противостоят российской агрессии.
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