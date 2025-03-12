"Пытались нас уничтожить". Майкл Дуглас публично пристыдил Трампа
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Культура
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"Пытались нас уничтожить". Майкл Дуглас публично пристыдил Трампа

Майкл Дуглас вступился за Украину
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Источник:  online.ua

Легендарный голливудский актер Майкл Дуглас не скрывает, что шокирован политикой, которую проводит новый президент США Дональд Трамп в отношении России и Украины. Именно поэтому он решил напомнить главе Белого дома об истории Америки и ее главных ценностях.

Главные тезисы

Это не в первый раз, когда Майкл Дуглас выражает поддержку Украине.
Все больше американских звезд осуждают политику Трампа.

Майкл Дуглас вступился за Украину

Американский актер опубликовал специальное обращение, в котором раскритиковал попытки нового президента США "утихомирить" Россию, а также выразил свою поддержку украинскому народу.

Я чувствую себя медведем. Я был в спячке, а потом вышел — и это вроде бы новый мир. Мы с россиянами союзники? Я думал, что они пытались уничтожить нас последние 75 лет. В любом случае, я просто хочу на секунду затрубить в собственный рог.

Майкл Дуглас

Майкл Дуглас

Американский актер

Что важно понимать, звезда Голливуда не впервые поддерживает Украину.

К примеру, еще 3 года назад он появился на красной дорожке вручения премии Гильдии киноактеров в черном смокинге, который дополнил сине-желтым аксессуаром.

Таким образом, Дуглас напомнил всем присутствующим, что это цвета украинского флага.

Более того, в прошлом году актер посетил Киев. Тогда с ним встретился украинский лидер Владимир Зеленский и первая леди страны Елена Зеленская.

Во время беседы Майкл Дуглас выразил свое восхищение украинцами, которые противостоят российской агрессии.

Фото: president.gov.ua

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