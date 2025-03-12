"Пытались нас уничтожить". Майкл Дуглас публично пристыдил Трампа

Я чувствую себя медведем. Я был в спячке, а потом вышел — и это вроде бы новый мир. Мы с россиянами союзники? Я думал, что они пытались уничтожить нас последние 75 лет. В любом случае, я просто хочу на секунду затрубить в собственный рог.