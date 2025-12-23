"Наполі" готовий заплатити 25 млн євро за українського захисника
Джерело:  online.ua

Український захисник Арсеній Батагов, який наразі грає за "Трабзонспор", може уже незабаром перейти до італійського футбольного клубу “Наполі”. За його трансфер готові заплатити аж 25 мільйонів євро.

Головні тези:

  • Головний тренер "Наполі" вважає українця дійсно цінним гравцем.
  • У матчах за "Трабзонспор" Батагов встиг багато разів продемонструвати свої вміння.

Згідно з даними видання Karadeniz Gazetesi, головний тренер "Наполі" Антоніо Конте наразі максимально зацікавлений в тому, щоб український захисник перейшов до його команди.

Він схиляється до думки, що саме Арсеній Батагов має знання та навички, які дадуть можливість суттєво посилити оборону італійців.

Антоніо Конте також одразу звернув увагу на те, що зірковий український футболіст відмінно володіє м'ячем.

Якщо трансфер відбудеться, це буде значним придбанням для "Наполі", — переконаний тренер італійської команди.

Що важливо розуміти, Арсеній Батагов приєднався до "Трабзонспора" минулого року, перейшовши туди з луганської "Зорі".

У 2024 році турки віддали за українського захисника 1 мільйон 830 тисяч євро.

З початку сезону гравець відіграв 15 матчів за "Трабзонспор" та встиг відзначитися двома гольовими передачами.

Окрім того, нещодавно стало відомо, що під час відкриття трансферного вікна з'явилося ще кілька новин щодо трансферів інших українців.

