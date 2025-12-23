"Наполи" готов заплатить 25 млн евро за украинского защитника
"Наполи" готов заплатить 25 млн евро за украинского защитника

Батагов может перейти в "Наполи"
Источник:  online.ua

Украинский защитник Арсений Батагов, который сейчас играет за "Трабзонспор", может уже в скором времени перейти в итальянский футбольный клуб “Наполи”. За его трансфер готовы заплатить 25 миллионов евро.

Главные тезисы

  • Главный тренер "Наполи" считает украинца действительно ценным игроком.
  • В матчах за "Трабзонспор" Батагов успел многократно продемонстрировать свои умения.

Батагов может перейти в "Наполи"

Согласно данным издания Karadeniz Gazetesi, главный тренер "Наполи" Антонио Конте сейчас максимально заинтересован в том, чтобы украинский защитник перешел в его команду.

Он склоняется к мнению, что именно Арсений Батагов обладает знаниями и навыками, которые позволят существенно усилить оборону итальянцев.

Антонио Конте также обратил внимание на то, что звездный украинский футболист отлично владеет мячом.

Если трансфер состоится, то это будет значительным приобретением для "Наполи", — убежден тренер итальянской команды.

Что важно понимать, Арсений Батагов присоединился к "Трабзонспору" в прошлом году, перейдя туда из луганской "Зари".

В 2024 году турки отдали за украинского защитника 1 миллион 830 тысяч евро.

С начала сезона он отыграл 15 матчей за "Трабзонспор" и успел отличиться двумя голевыми передачами.

Кроме того, недавно стало известно, что во время открытия трансферного окна появилось еще несколько новостей о трансферах других украинцев.

