"Наполи" готов заплатить 25 млн евро за украинского защитника

Украинский защитник Арсений Батагов, который сейчас играет за "Трабзонспор", может уже в скором времени перейти в итальянский футбольный клуб “Наполи”. За его трансфер готовы заплатить 25 миллионов евро.
Главные тезисы
- Главный тренер "Наполи" считает украинца действительно ценным игроком.
- В матчах за "Трабзонспор" Батагов успел многократно продемонстрировать свои умения.
Батагов может перейти в "Наполи"
Согласно данным издания Karadeniz Gazetesi, главный тренер "Наполи" Антонио Конте сейчас максимально заинтересован в том, чтобы украинский защитник перешел в его команду.
Он склоняется к мнению, что именно Арсений Батагов обладает знаниями и навыками, которые позволят существенно усилить оборону итальянцев.
Антонио Конте также обратил внимание на то, что звездный украинский футболист отлично владеет мячом.
Что важно понимать, Арсений Батагов присоединился к "Трабзонспору" в прошлом году, перейдя туда из луганской "Зари".
В 2024 году турки отдали за украинского защитника 1 миллион 830 тысяч евро.
Кроме того, недавно стало известно, что во время открытия трансферного окна появилось еще несколько новостей о трансферах других украинцев.
