Нардепи намагаються "легалізувати корупцію" в оборонній сфері — ЦПК
Категорія
Україна
Дата публікації

Нардепи намагаються "легалізувати корупцію" в оборонній сфері — ЦПК

Що важливо знати про законопроєкт № 13423
Джерело:  Центр протидії корупції

Центр протидії корупції звертає увагу українців на те, що 126 народних обранців (123 з яких – з фракції “Слуга Народу”) зареєстрували законопроєкт № 13423. Цей документ де-факто передбачає запровадження амністії за злочини, вчинені під час виконання оборонних контрактів.

Головні тези:

  • Уникнення кримінальної відповідальності за злочини збільшує ризик корупційних схем та зловживань.
  • Нардепи намагаються обмежити можливість розслідування злочинів з боку  НАБУ та САП.

Що важливо знати про законопроєкт № 13423

Фактично народні обранці пропонують виключити кримінальну відповідальність за всі види злочинів, якщо:

  1. злочин вчиняється під час виконання оборонного контракту;

  2. вчиняється службовою особою підприємства, включеного до спеціального Переліку підприємств оборонного промислового комплексу.

ЦПК звертає увагу на те, що формувати список таких підприємств буде Міністерство оборони.

Ба більше, вказано, що сам перелік буде закритим для громадськості.

Що важливо розуміти, бюджет для збройних закупівель у 2025 році може сягнути 750 млрд грн.

Також законопроєкт передбачає, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) не зможуть більше розслідувати зловживання в оборонній сфері.

З окремою заявою з цього приводу виступила заступниця виконавчої директорки Центру протидії корупції (ЦПК) Олена Щербан.

За її словами, йдеться про фактичну легалізацію корупції в оборонній сфері — при чому для заздалегідь погодженого кола постачальників Міноборони.

Спочатку ти платиш за “вхід” в список цих постачальників, купуєш собі імунітет і далі можеш завищувати ціни на закупівлі хоч в 100 разів — без жодного ризику. Покарати осіб, які будують схеми у закупівлях зброї, не можна буде навіть після виборів.

Олена Щербан

Олена Щербан

Членкиня правління ГО Центр протидії корупції

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Німеччині "загубили" велику частину допомоги для України
Німеччину охопив новий скандал
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Українські дрони "Лютий" подолали 1400 км для удару по заводу "Купол" у РФ
дрони "Лютий"
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
S&P Global фіксує колосальні проблеми для економіки РФ
Росія зіткнулася з новими серйозними викликами

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?