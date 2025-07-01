Нардепи намагаються "легалізувати корупцію" в оборонній сфері — ЦПК

Центр протидії корупції звертає увагу українців на те, що 126 народних обранців (123 з яких – з фракції “Слуга Народу”) зареєстрували законопроєкт № 13423. Цей документ де-факто передбачає запровадження амністії за злочини, вчинені під час виконання оборонних контрактів.

Що важливо знати про законопроєкт № 13423

Фактично народні обранці пропонують виключити кримінальну відповідальність за всі види злочинів, якщо:

злочин вчиняється під час виконання оборонного контракту; вчиняється службовою особою підприємства, включеного до спеціального Переліку підприємств оборонного промислового комплексу.

ЦПК звертає увагу на те, що формувати список таких підприємств буде Міністерство оборони.

Ба більше, вказано, що сам перелік буде закритим для громадськості.

Що важливо розуміти, бюджет для збройних закупівель у 2025 році може сягнути 750 млрд грн.

Також законопроєкт передбачає, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) не зможуть більше розслідувати зловживання в оборонній сфері. Поширити

З окремою заявою з цього приводу виступила заступниця виконавчої директорки Центру протидії корупції (ЦПК) Олена Щербан.

За її словами, йдеться про фактичну легалізацію корупції в оборонній сфері — при чому для заздалегідь погодженого кола постачальників Міноборони.