Нардепы пытаются "легализовать коррупцию" в оборонной сфере — ЦПК
Категория
Украина
Дата публикации

Нардепы пытаются "легализовать коррупцию" в оборонной сфере — ЦПК

Что важно знать о законопроекте №13423
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Источник:  Центр противодействия коррупции

Центр противодействия коррупции обращает внимание украинцев на то, что 126 народных избранников (123 из которых - из фракции "Слуга Народа") зарегистрировали законопроект № 13423. Этот документ де-факто предусматривает введение амнистии за преступления, совершенные во время выполнения оборонных контрактов.

Главные тезисы

  • Избегание уголовной ответственности за преступления увеличивает риск коррупционных схем и злоупотреблений.
  • Нардепы пытаются ограничить возможность расследования преступлений со стороны НАБУ и САП.

Что важно знать о законопроекте №13423

Фактически народные избранники предлагают исключить уголовную ответственность за все виды преступлений, если:

  1. преступление совершается при исполнении оборонного контракта;

  2. совершается должностным лицом предприятия, включенного в специальный Перечень предприятий оборонного промышленного комплекса.

ЦПК обращает внимание на то, что формировать список таких предприятий будет Министерство обороны.

Более того, указано, что сам перечень будет закрыт для украинцев.

Что важно понимать, бюджет для вооруженных закупок в 2025 году может составить 750 млрд грн.

Законопроект также предусматривает, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) не смогут больше расследовать злоупотребления в оборонной сфере.

С отдельным заявлением по этому поводу выступила заместительеица исполнительного директора Центра противодействия коррупции (ГПК) Елена Щербан.

По ее словам, речь идет о фактической легализации коррупции в оборонной сфере — причем для заранее согласованного круга поставщиков Минобороны.

Сначала ты платишь за "вход" в список этих поставщиков, покупаешь себе иммунитет и дальше можешь завышать цены на закупки хоть в 100 раз — без риска. Наказать лиц, строящих схемы в закупках оружия, нельзя будет даже после выборов.

Елена Щербан

Елена Щербан

Член правления Центра противодействия коррупции

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