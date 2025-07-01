Нардепы пытаются "легализовать коррупцию" в оборонной сфере — ЦПК

Центр противодействия коррупции обращает внимание украинцев на то, что 126 народных избранников (123 из которых - из фракции "Слуга Народа") зарегистрировали законопроект № 13423. Этот документ де-факто предусматривает введение амнистии за преступления, совершенные во время выполнения оборонных контрактов.

Что важно знать о законопроекте №13423

Фактически народные избранники предлагают исключить уголовную ответственность за все виды преступлений, если:

преступление совершается при исполнении оборонного контракта; совершается должностным лицом предприятия, включенного в специальный Перечень предприятий оборонного промышленного комплекса.

ЦПК обращает внимание на то, что формировать список таких предприятий будет Министерство обороны.

Более того, указано, что сам перечень будет закрыт для украинцев.

Что важно понимать, бюджет для вооруженных закупок в 2025 году может составить 750 млрд грн.

Законопроект также предусматривает, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) не смогут больше расследовать злоупотребления в оборонной сфере. Поделиться

С отдельным заявлением по этому поводу выступила заместительеица исполнительного директора Центра противодействия коррупции (ГПК) Елена Щербан.

По ее словам, речь идет о фактической легализации коррупции в оборонной сфере — причем для заранее согласованного круга поставщиков Минобороны.