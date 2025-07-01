S&P Global фиксирует колоссальные проблемы для экономики РФ
Категория
Экономика
Дата публикации

S&P Global фиксирует колоссальные проблемы для экономики РФ

Россия столкнулась с новыми серьезными вызовами
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Источник:  Reuters

Индекс деловой активности (PMI) S&P Global для производственного сектора России снизился до 47,5 с 50,2 в мае, что является подтверждением резкого сокращения – фактически самого масштабного за последние 3 года.

Главные тезисы

  • Серьезное снижение новых заказов произошло из-за падения покупательной способности и слабого спроса на рынке.
  • Валютные курсы оказали негативное влияние на конкурентоспособность на экспортных рынках.

Россия столкнулась с новыми серьезными вызовами

По словам экспертов, производство в стране-агрессоре стремительно падает уже четвертый месяц подряд.

Они также обратили внимание на то, что количество новых заказов стало снижаться после временного роста в мае.

На столь серьезные метаморфозы в первую очередь повлияли снижение покупательной способности клиентов, а также слабый спрос.

Страна-агрессорка также не может игнорировать тот факт, что сокращение новых экспортных заказов ускорилось до самого быстрого темпа с ноября 2022 года.

По словам участников опроса, неблагоприятные валютные курсы оказали негативное влияние на конкурентоспособность на ключевых экспортных рынках, — сказано в заявлении S&P Global.

Более того, уровень занятости снизился второй раз за три месяца — этому поспособствовало то, что производители начали сокращать затраты.

Темпы сокращения рабочих мест были самыми резкими с апреля 2022 года, что отражает снижение производственных нужд.

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