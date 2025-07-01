Індекс ділової активності (PMI) S&P Global для виробничого сектору Росії знизився до 47,5 з 50,2 у травні, що є підтвердженням різкого скорочення — фактично наймасштабнішого за останні 3 роки.

Росія зіткнулася з новими серйозними викликами

За словами експертів, виробництво у країні-агресорці стрімко падає уже четвертий місяць поспіль.

Вони також звернули увагу на те, що кількість нових замовлень почала знижуватися після тимчасового зростання в травні.

На такі серйозні метаморфози насамперед вплинули зниження купівельної спроможності клієнтів, а також слабкий попит.

Країна-агресорка також не може ігнорувати той факт, що скорочення нових експортних замовлень прискорилося до найшвидшого темпу з листопада 2022 року.

За словами учасників опитування, несприятливі валютні курси негативно вплинули на конкурентоспроможність на ключових експортних ринках, — йдеться в заяві S&P Global. Поширити

Ба більше вказано, що рівень зайнятості знизився вдруге за три місяці — цьому посприяло те, що виробники почали скорочувати витрати.