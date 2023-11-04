Нас проклинатимуть. Влада Литви відреагувала на нову пропозицію щодо Росії

Очільник Міністерства закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликає міжнародну спільноту утриматися від мирної угоди з Росією, оскільки це не може закінчитися нічим позитивним.
Глава МЗС Литви відкидає пропозиції про мир з РФ
На переконання литовського дипломата, для російського диктатора Володимира Путіна "мирна угода" означає лише "час переозброїтися".
Габріелюс Ландсбергіс звертає увагу на те, що станом на сьогодні міжнародні лідери небезпечно близькі до того, щоб втратити можливість покласти край багатовіковій імперській агресії Кремля та забезпечити майбутнє кількох континентів.
Чи можливі мирні переговори з Росією
Згідно з даними NBC News, американські та європейські посадовці почали обговорювати з командою українського лідера Володимира Зеленського можливість проведення мирних переговорів з Росією.
Журналісти стверджують, що у цих обговореннях зокрема йшлося про те, від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися, щоб досягти домовленостей з офіційною Москвою.
Як стверджують інсайдери ЗМІ, ці дискусії є відображенням ситуації на полі бою в Україні та політичної ситуації у Європі та США.
Варто зазначити, що глава держави Володимир Зеленський уже спростував цю інформацію.
За його словами, абсолютно ніхто не тисне на Україну та не вимагає, щоб вона сідала за стіл переговорів з Кремлем.
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