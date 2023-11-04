Нас проклинатимуть. Влада Литви відреагувала на нову пропозицію щодо Росії
Категорія
Політика
Дата публікації

Нас проклинатимуть. Влада Литви відреагувала на нову пропозицію щодо Росії

Габріелюс Ландсбергіс
Джерело:  online.ua

Очільник Міністерства закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликає міжнародну спільноту утриматися від мирної угоди з Росією, оскільки це не може закінчитися нічим позитивним.

Глава МЗС Литви відкидає пропозиції про мир з РФ

На переконання литовського дипломата, для російського диктатора Володимира Путіна "мирна угода" означає лише "час переозброїтися".

Габріелюс Ландсбергіс звертає увагу на те, що станом на сьогодні міжнародні лідери небезпечно близькі до того, щоб втратити можливість покласти край багатовіковій імперській агресії Кремля та забезпечити майбутнє кількох континентів.

Наші діти проклинатимуть нас в окопах, які ми риємо для них, – попередив західних лідерів глава МЗС Литви.

Чи можливі мирні переговори з Росією

Згідно з даними NBC News, американські та європейські посадовці почали обговорювати з командою українського лідера Володимира Зеленського можливість проведення мирних переговорів з Росією.

Журналісти стверджують, що у цих обговореннях зокрема йшлося про те, від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися, щоб досягти домовленостей з офіційною Москвою.

Як стверджують інсайдери ЗМІ, ці дискусії є відображенням ситуації на полі бою в Україні та політичної ситуації у Європі та США.

Обговорення почалися на тлі занепокоєння американських і європейських посадовців тим, що війна зайшла в глухий кут, а також можливістю продовжувати надавати допомогу Україні, - заявляють анонімні джерела видання.

Варто зазначити, що глава держави Володимир Зеленський уже спростував цю інформацію.

За його словами, абсолютно ніхто не тисне на Україну та не вимагає, щоб вона сідала за стіл переговорів з Кремлем.

Я не знаю, звідки це береться і хто таке пише. Усі знають моє ставлення, думку українського суспільства до такого. Неодноразово чули, що на Рамштайні нас до чогось начебто схиляють, але такого немає і не буде, — заявив Зеленський.

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