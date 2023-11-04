Нас проклинатимуть. Влада Литви відреагувала на нову пропозицію щодо Росії

Очільник Міністерства закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликає міжнародну спільноту утриматися від мирної угоди з Росією, оскільки це не може закінчитися нічим позитивним.

Глава МЗС Литви відкидає пропозиції про мир з РФ

На переконання литовського дипломата, для російського диктатора Володимира Путіна "мирна угода" означає лише "час переозброїтися".

Габріелюс Ландсбергіс звертає увагу на те, що станом на сьогодні міжнародні лідери небезпечно близькі до того, щоб втратити можливість покласти край багатовіковій імперській агресії Кремля та забезпечити майбутнє кількох континентів.

Наші діти проклинатимуть нас в окопах, які ми риємо для них, – попередив західних лідерів глава МЗС Литви. Поширити

For Russia, "peace agreement" only means "time to rearm". We are dangerously close to missing the opportunity to end centuries of the Kremlin's imperial aggression and secure the future of multiple continents. Our children will curse us in the trenches we are digging for them. — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) November 4, 2023

Чи можливі мирні переговори з Росією

Згідно з даними NBC News, американські та європейські посадовці почали обговорювати з командою українського лідера Володимира Зеленського можливість проведення мирних переговорів з Росією.

Журналісти стверджують, що у цих обговореннях зокрема йшлося про те, від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися, щоб досягти домовленостей з офіційною Москвою.

Як стверджують інсайдери ЗМІ, ці дискусії є відображенням ситуації на полі бою в Україні та політичної ситуації у Європі та США.

Обговорення почалися на тлі занепокоєння американських і європейських посадовців тим, що війна зайшла в глухий кут, а також можливістю продовжувати надавати допомогу Україні, - заявляють анонімні джерела видання. Поширити

Варто зазначити, що глава держави Володимир Зеленський уже спростував цю інформацію.

За його словами, абсолютно ніхто не тисне на Україну та не вимагає, щоб вона сідала за стіл переговорів з Кремлем.