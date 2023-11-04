Нас будут проклинать. Власти Литвы отреагировали на новое предложение касательно России

Глава Министерства иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призывает международное сообщество воздержаться от мирного соглашения с Россией, поскольку это не может закончиться ничем хорошим.
Глава МИД Литвы исключает предложения о мире с РФ
По убеждению литовского дипломата, для российского диктатора Владимира Путина "мирное соглашение" означает лишь время перевооружиться.
Габриелюс Ландсбергис обращает внимание на то, что по состоянию на сегодняшний день международные лидеры опасно близки к тому, чтобы потерять возможность положить конец многовековой имперской агрессии Кремля и обеспечить будущее нескольких континентов.
Возможны ли мирные переговоры с Россией
Согласно данным NBC News, американские и европейские должностные лица стали обсуждать с командой украинского лидера Владимира Зеленского возможность проведения мирных переговоров с Россией.
Журналисты утверждают, что в этих обсуждениях речь шла о том, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренностей с официальной Москвой.
Как утверждают инсайдеры СМИ, эти дискуссии отражают ситуацию на поле боя в Украине и политическую ситуацию в Европе и США.
Следует отметить, что глава государства Владимир Зеленский уже опроверг эту информацию.
По его словам, абсолютно никто не давит на Украину и не требует, чтобы она садилась за стол переговоров с Кремлем.
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