Нас будут проклинать. Власти Литвы отреагировали на новое предложение касательно России
Категория
Политика
Дата публикации

Нас будут проклинать. Власти Литвы отреагировали на новое предложение касательно России

Габриелюс Ландсбергис
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Источник:  online.ua

Глава Министерства иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призывает международное сообщество воздержаться от мирного соглашения с Россией, поскольку это не может закончиться ничем хорошим.

Глава МИД Литвы исключает предложения о мире с РФ

По убеждению литовского дипломата, для российского диктатора Владимира Путина "мирное соглашение" означает лишь время перевооружиться.

Габриелюс Ландсбергис обращает внимание на то, что по состоянию на сегодняшний день международные лидеры опасно близки к тому, чтобы потерять возможность положить конец многовековой имперской агрессии Кремля и обеспечить будущее нескольких континентов.

Наши дети будут проклинать нас в окопах, которые мы роем для них, – предупредил западных лидеров глава МИД Литвы.

Возможны ли мирные переговоры с Россией

Согласно данным NBC News, американские и европейские должностные лица стали обсуждать с командой украинского лидера Владимира Зеленского возможность проведения мирных переговоров с Россией.

Журналисты утверждают, что в этих обсуждениях речь шла о том, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренностей с официальной Москвой.

Как утверждают инсайдеры СМИ, эти дискуссии отражают ситуацию на поле боя в Украине и политическую ситуацию в Европе и США.

Обсуждения начались на фоне беспокойства американских и европейских чиновников тем, что война зашла в тупик, а также возможностью продолжать оказывать помощь Украине, - заявляют анонимные источники издания.

Следует отметить, что глава государства Владимир Зеленский уже опроверг эту информацию.

По его словам, абсолютно никто не давит на Украину и не требует, чтобы она садилась за стол переговоров с Кремлем.

Я не знаю, откуда это берется и кто такое пишет. Все знают мое отношение, мнение украинского общества касательно этого. Неоднократно слышали, что на Рамштайне нас к чему-то вроде бы склоняют, но такого нет и не будет, - заявил Зеленский.

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