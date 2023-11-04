Нас будут проклинать. Власти Литвы отреагировали на новое предложение касательно России

Глава Министерства иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призывает международное сообщество воздержаться от мирного соглашения с Россией, поскольку это не может закончиться ничем хорошим.

Глава МИД Литвы исключает предложения о мире с РФ

По убеждению литовского дипломата, для российского диктатора Владимира Путина "мирное соглашение" означает лишь время перевооружиться.

Габриелюс Ландсбергис обращает внимание на то, что по состоянию на сегодняшний день международные лидеры опасно близки к тому, чтобы потерять возможность положить конец многовековой имперской агрессии Кремля и обеспечить будущее нескольких континентов.

Наши дети будут проклинать нас в окопах, которые мы роем для них, – предупредил западных лидеров глава МИД Литвы. Поделиться

For Russia, "peace agreement" only means "time to rearm". We are dangerously close to missing the opportunity to end centuries of the Kremlin's imperial aggression and secure the future of multiple continents. Our children will curse us in the trenches we are digging for them. — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) November 4, 2023

Возможны ли мирные переговоры с Россией

Согласно данным NBC News, американские и европейские должностные лица стали обсуждать с командой украинского лидера Владимира Зеленского возможность проведения мирных переговоров с Россией.

Журналисты утверждают, что в этих обсуждениях речь шла о том, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренностей с официальной Москвой.

Как утверждают инсайдеры СМИ, эти дискуссии отражают ситуацию на поле боя в Украине и политическую ситуацию в Европе и США.

Обсуждения начались на фоне беспокойства американских и европейских чиновников тем, что война зашла в тупик, а также возможностью продолжать оказывать помощь Украине, - заявляют анонимные источники издания. Поделиться

Следует отметить, что глава государства Владимир Зеленский уже опроверг эту информацию.

По его словам, абсолютно никто не давит на Украину и не требует, чтобы она садилась за стол переговоров с Кремлем.