NASA анонсувало головні космічні події березня

Березень 2025 року обіцяє бути максимально насиченим для людей, які полюбляють спостерігати за “життям” зірок, планет та інших космічних об'єктів. У NASA оприлюднили свій власний календар найцікавіших подій першого місяця весни.
Головні тези:
- Цього разу у центрі уваги буде Меркурій - найменша планета Сонячної системи.
- 13-14 березня є шанс знову побачити “кривавий Місяць”.
- Березень 2025 року не мине й без часткового сонячного затемнення.
Меркурій знову у центрі уваги
За словами астрономів, найшвидшу планету Сонячної системи Меркурій можна буде побачити протягом перших 1,5 тижня березня.
Вона буде максимально помітною у вечірньому небі орієнтовно через 30 хвилин після заходу Сонця.
Повне місячне затемнення
Цією довгоочікуваною космічною подією можна буде насолодитися лише протягом кількох годин 13 та 14 березня.
Саме тоді супутник нашої планети набуде темно-червоного забарвлення. Це явище інколи називають називають "кривавим Місяцем".
Вчені звертають увагу на те, що місячні затемнення можна спостерігати з будь-якого місця в момент, коли супутник нашої планети розташовується недалеко від горизонту.
Однак шанс побачити “кривавий Місяць” цього разу отримають лише 13% населення планети — зокрема й українці, які проживають у всіх регіонах, крім Сходу країни.
Часткове сонячне затемнення
Тут доведеться трохи почекати, адже воно відбудеться аж 29 березня.
За слова астрономів, це часткове сонячне затемнення можна буде побачити в Східній Канаді, Гренландії та Північній Європі.
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