NASA анонсировало главные космические события марта
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

NASA анонсировало главные космические события марта

NASA
космос
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Март 2025 года обещает быть максимально насыщенным для людей, которые любят наблюдать за жизнью звезд, планет и других космических объектов. В NASA обнародовали свой собственный календарь самых интересных событий первого месяца весны.

Главные тезисы

  • На этот раз в центре внимания будет Меркурий – самая маленькая планета Солнечной системы.
  • 13-14 марта есть шанс снова увидеть "кровавую Луну".
  • Март 2025 года не пройдет и без частичного солнечного затмения.

Меркурий снова в центре внимания

По словам астрономов, самую быструю планету Солнечной системы Меркурий можно будет увидеть в течение первой 1,5 недели марта.

Она будет максимально заметна в вечернем небе через 30 минут после захода Солнца.

Поймать" самую маленькую планету нашей системы можно, если смотреть в небо примерно на 10 градусах над горизонтом.

Полное лунное затмение

Этим долгожданным космическим событием можно будет насладиться лишь в течение нескольких часов 13 и 14 марта.

Именно тогда спутник нашей планеты приобретет темно-красную окраску. Это явление иногда называют "кровавой Луной".

Ученые обращают внимание на то, что лунные затмения можно наблюдать из любого места в момент, когда спутник нашей планеты располагается недалеко от горизонта.

Однако шанс увидеть "кровавую Луну" на этот раз получат только 13% населения планеты — в том числе и украинцы, проживающие во всех регионах, кроме Востока страны.

Частичное солнечное затмение

Здесь придется немного подождать, ведь оно произойдет 29 марта.

Интересная закономерность: затмения всегда происходят парами. За несколько недель до или после полного лунного затмения всегда происходит солнечное, — отмечает команда NASA.

По словам астрономов, это частичное солнечное затмение можно увидеть в Восточной Канаде, Гренландии и Северной Европе.

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