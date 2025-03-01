NASA анонсировало главные космические события марта

Март 2025 года обещает быть максимально насыщенным для людей, которые любят наблюдать за жизнью звезд, планет и других космических объектов. В NASA обнародовали свой собственный календарь самых интересных событий первого месяца весны.
Главные тезисы
- На этот раз в центре внимания будет Меркурий – самая маленькая планета Солнечной системы.
- 13-14 марта есть шанс снова увидеть "кровавую Луну".
- Март 2025 года не пройдет и без частичного солнечного затмения.
Меркурий снова в центре внимания
По словам астрономов, самую быструю планету Солнечной системы Меркурий можно будет увидеть в течение первой 1,5 недели марта.
Она будет максимально заметна в вечернем небе через 30 минут после захода Солнца.
Полное лунное затмение
Этим долгожданным космическим событием можно будет насладиться лишь в течение нескольких часов 13 и 14 марта.
Именно тогда спутник нашей планеты приобретет темно-красную окраску. Это явление иногда называют "кровавой Луной".
Ученые обращают внимание на то, что лунные затмения можно наблюдать из любого места в момент, когда спутник нашей планеты располагается недалеко от горизонта.
Однако шанс увидеть "кровавую Луну" на этот раз получат только 13% населения планеты — в том числе и украинцы, проживающие во всех регионах, кроме Востока страны.
Частичное солнечное затмение
Здесь придется немного подождать, ведь оно произойдет 29 марта.
По словам астрономов, это частичное солнечное затмение можно увидеть в Восточной Канаде, Гренландии и Северной Европе.
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