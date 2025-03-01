NASA анонсировало главные космические события марта

Март 2025 года обещает быть максимально насыщенным для людей, которые любят наблюдать за жизнью звезд, планет и других космических объектов. В NASA обнародовали свой собственный календарь самых интересных событий первого месяца весны.

Меркурий снова в центре внимания

По словам астрономов, самую быструю планету Солнечной системы Меркурий можно будет увидеть в течение первой 1,5 недели марта.

Она будет максимально заметна в вечернем небе через 30 минут после захода Солнца.

Поймать" самую маленькую планету нашей системы можно, если смотреть в небо примерно на 10 градусах над горизонтом. Поделиться

Полное лунное затмение

Этим долгожданным космическим событием можно будет насладиться лишь в течение нескольких часов 13 и 14 марта.

Именно тогда спутник нашей планеты приобретет темно-красную окраску. Это явление иногда называют "кровавой Луной".

Ученые обращают внимание на то, что лунные затмения можно наблюдать из любого места в момент, когда спутник нашей планеты располагается недалеко от горизонта.

Однако шанс увидеть "кровавую Луну" на этот раз получат только 13% населения планеты — в том числе и украинцы, проживающие во всех регионах, кроме Востока страны.

Частичное солнечное затмение

Здесь придется немного подождать, ведь оно произойдет 29 марта.

Интересная закономерность: затмения всегда происходят парами. За несколько недель до или после полного лунного затмения всегда происходит солнечное, — отмечает команда NASA. Поделиться

По словам астрономов, это частичное солнечное затмение можно увидеть в Восточной Канаде, Гренландии и Северной Европе.