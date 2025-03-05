NASA домовилося про співпрацю з українською компанією DroneUA
Категорія
Технології
Дата публікації

NASA домовилося про співпрацю з українською компанією DroneUA

У NASA визнали досягнення українських фахівців
Джерело:  mil.in.ua

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) США стало ініціатором початку співпраці з DroneUA. Наразі українська компанія активно займається постачання робототехніки для свого американського партнера.

Головні тези:

  • NASA підтвердило високу ефективність українських технологій.
  • Цей контракт свідчить про глобальне значення інновацій, розроблених в Україні.

У NASA визнали досягнення українських фахівців

Як повідомляє пресслужба компанії, вони вже надіслали першу тестову партію свого обладнання до США.

У Вірджинії відбуваються випробування для визначення оптимальних сфер застосування українських технологій.

Що важливо розуміти, саме NASA стало ініціатором цієї співпраці. Таким чином США на державному рівні визнали високу ефективність та інноваційний потенціал українських розробок.

Фото: facebook.com/droneua

Цей унікальний для українського технологічного сектору контракт підтверджує, що вітчизняна інженерна думка є конкурентною на глобальному рівні та здатна вирішувати найскладніші завдання майбутнього.

Окрім того, наголошується, що співпраця з NASA відкриває для України дуже багато важливих переваг та можливостей.

Фото: facebook.com/droneua

Це підтверджує, що інновації, розроблені в Україні, мають глобальне значення. Від безпілотних систем на землі до передових космічних рішень — ми доводимо, що українська інженерія є однією з найкращих у світі, — наголосив Валерій Яковенко, співзасновник та керуючий партнер DroneUA.

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