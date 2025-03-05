NASA домовилося про співпрацю з українською компанією DroneUA

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) США стало ініціатором початку співпраці з DroneUA. Наразі українська компанія активно займається постачання робототехніки для свого американського партнера.

У NASA визнали досягнення українських фахівців

Як повідомляє пресслужба компанії, вони вже надіслали першу тестову партію свого обладнання до США.

У Вірджинії відбуваються випробування для визначення оптимальних сфер застосування українських технологій.

Що важливо розуміти, саме NASA стало ініціатором цієї співпраці. Таким чином США на державному рівні визнали високу ефективність та інноваційний потенціал українських розробок.

Фото: facebook.com/droneua

Цей унікальний для українського технологічного сектору контракт підтверджує, що вітчизняна інженерна думка є конкурентною на глобальному рівні та здатна вирішувати найскладніші завдання майбутнього. Поширити

Окрім того, наголошується, що співпраця з NASA відкриває для України дуже багато важливих переваг та можливостей.

Фото: facebook.com/droneua