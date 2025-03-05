NASA домовилося про співпрацю з українською компанією DroneUA

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) США стало ініціатором початку співпраці з DroneUA. Наразі українська компанія активно займається постачання робототехніки для свого американського партнера.
Головні тези:
- NASA підтвердило високу ефективність українських технологій.
- Цей контракт свідчить про глобальне значення інновацій, розроблених в Україні.
У NASA визнали досягнення українських фахівців
Як повідомляє пресслужба компанії, вони вже надіслали першу тестову партію свого обладнання до США.
У Вірджинії відбуваються випробування для визначення оптимальних сфер застосування українських технологій.
Що важливо розуміти, саме NASA стало ініціатором цієї співпраці. Таким чином США на державному рівні визнали високу ефективність та інноваційний потенціал українських розробок.
Окрім того, наголошується, що співпраця з NASA відкриває для України дуже багато важливих переваг та можливостей.
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