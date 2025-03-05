NASA договорилось о сотрудничестве с украинской компанией DroneUA

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США стало инициатором начала сотрудничества с DroneUA. В настоящее время украинская компания активно занимается поставкой робототехники для своего американского партнера.
Главные тезисы
- NASA подтвердило высокую эффективность украинских технологий.
- Этот контракт свидетельствует о глобальном значении инноваций, разработанных в Украине.
В NASA признали достижения украинских специалистов
Как сообщает пресс-служба компании, они уже прислали первую тестовую партию своего оборудования в США.
В Виргинии проходят испытания для определения оптимальных сфер применения украинских технологий.
Что важно понимать, именно NASA стало инициатором этого сотрудничества. Таким образом, США на государственном уровне признали высокую эффективность и инновационный потенциал украинских разработок.
Кроме того, указано, что сотрудничество с NASA открывает для Украины очень много важных преимуществ и возможностей.
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