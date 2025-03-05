NASA договорилось о сотрудничестве с украинской компанией DroneUA
Категория
Технологии
Дата публикации

NASA договорилось о сотрудничестве с украинской компанией DroneUA

В NASA признали достижения украинских специалистов
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Источник:  mil.in.ua

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США стало инициатором начала сотрудничества с DroneUA. В настоящее время украинская компания активно занимается поставкой робототехники для своего американского партнера.

Главные тезисы

  • NASA подтвердило высокую эффективность украинских технологий.
  • Этот контракт свидетельствует о глобальном значении инноваций, разработанных в Украине.

В NASA признали достижения украинских специалистов

Как сообщает пресс-служба компании, они уже прислали первую тестовую партию своего оборудования в США.

В Виргинии проходят испытания для определения оптимальных сфер применения украинских технологий.

Что важно понимать, именно NASA стало инициатором этого сотрудничества. Таким образом, США на государственном уровне признали высокую эффективность и инновационный потенциал украинских разработок.

Фото: facebook.com/droneua

Этот уникальный для украинского технологического сектора контракт подтверждает, что отечественная инженерная мысль конкурентна на глобальном уровне и способна решать самые сложные задачи будущего.

Кроме того, указано, что сотрудничество с NASA открывает для Украины очень много важных преимуществ и возможностей.

Фото: facebook.com/droneua

Это подтверждает, что инновации, разработанные в Украине, имеют глобальное значение. От беспилотных систем на земле до передовых космических решений мы доказываем, что украинская инженерия является одной из лучших в мире, — подчеркнул Валерий Яковенко, соучредитель и управляющий партнер DroneUA.

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