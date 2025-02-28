Дроны для Украины. В Литве собрали более 5,7 млн евро

В Литве в рамках акции солидарности "Radarom!" к третьей годовщине полномасштабного вторжения России собрали более 5,7 млн евро, которые пойдут на поставку в Украину беспилотников и антидроновых систем.
Главные тезисы
- Литва провела успешную акцию 'Radarom!', собрав более 5,7 млн евро на закупку дронов и антидронов для поддержки Украины.
- Две трети собранных средств пойдут на приобретение литовских дронов и антидронов, треть будет потрачена на украинскую технику.
- Первые 25 литовских дронов уже были отправлены в Украину для использования украинскими военными.
Литовцы собрали 5,7 млн евро на дроны для Украины
Акция продолжалась с 3 по 24 февраля. Обнародованная 28 февраля окончательная сумма средств, собранных жителями Литвы и коммерческими организациями, составляет 5 737 028 евро.
Акцию организовали литовский вещатель LRT и организации Blue/Yellow, Laisvės TV и «Сильные вместе».
Две трети средств, собранных на акции «Radarom!», пойдут на закупку дронов и антидронов литовского производства, треть — на закупку украинских дронов и антидронов, технику отберет организация Blue/Yellow.
В 2023 году во время первой акции «Radarom!» было собрано более 14 млн. евро, на которые закупили 17 радаров.
В прошлом году было собрано более 8 млн. евро, на которые было приобретено более 1 тыс. комплектов безопасности для украинских военнослужащих
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