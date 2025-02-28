Дроны для Украины. В Литве собрали более 5,7 млн евро

В Литве в рамках акции солидарности "Radarom!" к третьей годовщине полномасштабного вторжения России собрали более 5,7 млн евро, которые пойдут на поставку в Украину беспилотников и антидроновых систем.

Литовцы собрали 5,7 млн евро на дроны для Украины

Акция продолжалась с 3 по 24 февраля. Обнародованная 28 февраля окончательная сумма средств, собранных жителями Литвы и коммерческими организациями, составляет 5 737 028 евро.

Акцию организовали литовский вещатель LRT и организации Blue/Yellow, Laisvės TV и «Сильные вместе».

Две трети средств, собранных на акции «Radarom!», пойдут на закупку дронов и антидронов литовского производства, треть — на закупку украинских дронов и антидронов, технику отберет организация Blue/Yellow.

Отмечается, что первые 25 литовских дронов, купленные в рамках акции, уже прибыли в Украину. Поделиться

В 2023 году во время первой акции «Radarom!» было собрано более 14 млн. евро, на которые закупили 17 радаров.