Дрони для України. У Литві зібрали понад 5,7 млн євро
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Дрони для України. У Литві зібрали понад 5,7 млн євро

Литва
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Джерело:  Укрінформ

У Литві в межах акції солідарності «Radarom!» до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії зібрали понад 5,7 млн євро, які підуть на постачання в Україну безпілотників та антидронових систем.

Головні тези:

  • Литва зібрала понад 5,7 млн євро в акції солідарності «Radarom!» для закупівлі дронів та антидронових систем для України.
  • Дві третини зібраних коштів підуть на покупку литовських дронів та антидронів, третина — українських технік.
  • Перші 25 литовських дронів вже прибули в Україну для підтримки українських військових.

Литовці зібрали 5,7 млн євро на дрони для України

Акція тривала з 3 по 24 лютого. Оприлюднена 28 лютого остаточна сума коштів, зібраних жителями Литви та комерційними організаціями, становить 5 737 028 євро.

Акцію організували литовський мовник LRT та організації Blue/Yellow, Laisvės TV та «Сильні разом».

Дві третини коштів, зібраних під час акції «Radarom!», підуть на закупівлю дронів і антидронів литовського виробництва, третина — на закупівлю українських дронів і антидронів, техніку відбере організація Blue/Yellow.

Зазначається, що перші 25 литовських дронів, куплені в межах акції, вже прибули в Україну.

У 2023 році під час першої акції «Radarom!» було зібрано понад 14 млн євро, на які закупили 17 радарів.

Торік було зібрано понад 8 млн євро, на які було придбано понад 1 тис. комплектів безпеки для українських військовослужбовців.

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