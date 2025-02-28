Дрони для України. У Литві зібрали понад 5,7 млн євро

У Литві в межах акції солідарності «Radarom!» до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії зібрали понад 5,7 млн євро, які підуть на постачання в Україну безпілотників та антидронових систем.

Литовці зібрали 5,7 млн євро на дрони для України

Акція тривала з 3 по 24 лютого. Оприлюднена 28 лютого остаточна сума коштів, зібраних жителями Литви та комерційними організаціями, становить 5 737 028 євро.

Акцію організували литовський мовник LRT та організації Blue/Yellow, Laisvės TV та «Сильні разом».

Дві третини коштів, зібраних під час акції «Radarom!», підуть на закупівлю дронів і антидронів литовського виробництва, третина — на закупівлю українських дронів і антидронів, техніку відбере організація Blue/Yellow.

Зазначається, що перші 25 литовських дронів, куплені в межах акції, вже прибули в Україну. Поширити

У 2023 році під час першої акції «Radarom!» було зібрано понад 14 млн євро, на які закупили 17 радарів.