NASA оголосило про відкриття нової загадкової планети

Що відомо про відкриття NASA
Джерело:  Science

Команда NASA офіційно підтвердила, що має у своєму розпорядженні зображення галактик зі скупчення Куля. Завдяки ним вдалося картографувати вміст скупчень галактик, що зіштовхуються, а також відкрити нову планету.

Головні тези:

  • Скупчення Куля налічує дві дуже масивні скупчення галактик, які самі пов'язані гравітацією. 
  • Нова планета шокувала вчених кількістю вуглецю навколо неї.

Що відомо про відкриття NASA

Його вдалося зробити завдяки телескопу Вебба.

Після уважного аналізу даних з екзопланети, яка здійснює обертання навколо зірки-пульсару, науковці дійшли висновку, що атмосфера цієї планети майже повністю складається з чистого вуглецю.

Що важливо розуміти, пульсар PSR J2322-2650 вчені називають "чорною вдовою", оскільки він краде енергію з сусідньої зірки.

Ця зірка зрештою перетворилася на планету, схожу на газовий гігант Юпітер у нашій Сонячній системі. Вчені вважають, що ця планета складається переважно з гелію, однак її атмосфера виявилася унікальною. Спектрографія показала, що атмосфера цієї планети утворилася з елементарного вуглецю.

Окрім того, наголошується, що це вперше астрономи виявили у космосі таку кількість вуглецю.

Однак досі не вдалося зрозуміти, як вуглець міг зберегтися навколо цієї планети.

Щоб довести, наскільки дивна атмосфера цієї планети, дослідники розрахували співвідношення між вуглецем і киснем, а також вуглецем і азотом. Співвідношення C/O було понад 100, тоді як співвідношення C/N було понад 10 000.

Що важливо розуміти, наша планета має співвідношення C/O 0,01 та співвідношення C/N 40. Очевидно, що на цій планеті багато вуглецю.

