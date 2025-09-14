NASA оголосило про відкриття нової загадкової планети

Команда NASA офіційно підтвердила, що має у своєму розпорядженні зображення галактик зі скупчення Куля. Завдяки ним вдалося картографувати вміст скупчень галактик, що зіштовхуються, а також відкрити нову планету.
Головні тези:
- Скупчення Куля налічує дві дуже масивні скупчення галактик, які самі пов'язані гравітацією.
- Нова планета шокувала вчених кількістю вуглецю навколо неї.
Що відомо про відкриття NASA
Його вдалося зробити завдяки телескопу Вебба.
Після уважного аналізу даних з екзопланети, яка здійснює обертання навколо зірки-пульсару, науковці дійшли висновку, що атмосфера цієї планети майже повністю складається з чистого вуглецю.
Що важливо розуміти, пульсар PSR J2322-2650 вчені називають "чорною вдовою", оскільки він краде енергію з сусідньої зірки.
Окрім того, наголошується, що це вперше астрономи виявили у космосі таку кількість вуглецю.
Однак досі не вдалося зрозуміти, як вуглець міг зберегтися навколо цієї планети.
Щоб довести, наскільки дивна атмосфера цієї планети, дослідники розрахували співвідношення між вуглецем і киснем, а також вуглецем і азотом. Співвідношення C/O було понад 100, тоді як співвідношення C/N було понад 10 000.
Що важливо розуміти, наша планета має співвідношення C/O 0,01 та співвідношення C/N 40. Очевидно, що на цій планеті багато вуглецю.
