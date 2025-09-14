NASA объявило об открытии новой загадочной планеты

Команда NASA официально подтвердила, что располагает изображением галактик по скоплению Пуля. Благодаря им удалось картографировать содержимое скоплений галактик, а также открыть новую планету.
Главные тезисы
- Скопление Шар насчитывает два очень массивных скопления галактик, которые связаны гравитацией.
- Новая планета шокировала ученых количеством углерода вокруг нее.
Что известно об открытии NASA
Его удалось сделать благодаря телескопу Уэбба.
После внимательного анализа данных из экзопланеты, которая вращается вокруг звезды-пульсара, ученые пришли к выводу, что атмосфера этой планеты почти полностью состоит из чистого углерода.
Что важно понимать, пульсар PSR J2322-2650 ученые называют "черной вдовой", поскольку он ворует энергию из соседней звезды.
Кроме того, указано, что впервые астрономы обнаружили в космосе такое количество углерода.
Однако до сих пор не удалось понять, как углерод мог сохраниться вокруг этой планеты.
Чтобы доказать, насколько удивительна атмосфера этой планеты, исследователи рассчитали соотношение между углеродом и кислородом, а также углеродом и азотом. Соотношение C/O было более 100, в то время как соотношение C/N было более 10 000.
Что важно понимать, наша планета имеет соотношение C/O 0,01 и C/N 40. Очевидно, что на этой планете много углерода.
