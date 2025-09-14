NASA объявило об открытии новой загадочной планеты

Команда NASA официально подтвердила, что располагает изображением галактик по скоплению Пуля. Благодаря им удалось картографировать содержимое скоплений галактик, а также открыть новую планету.

Что известно об открытии NASA

Его удалось сделать благодаря телескопу Уэбба.

После внимательного анализа данных из экзопланеты, которая вращается вокруг звезды-пульсара, ученые пришли к выводу, что атмосфера этой планеты почти полностью состоит из чистого углерода.

Что важно понимать, пульсар PSR J2322-2650 ученые называют "черной вдовой", поскольку он ворует энергию из соседней звезды.

Эта звезда наконец превратилась в планету, похожую на газовый гигант Юпитер в нашей Солнечной системе. Ученые полагают, что эта планета состоит преимущественно из гелия, однако ее атмосфера оказалась уникальной. Спектрография показала, что атмосфера этой планеты образовалась из элементарного углерода.

Кроме того, указано, что впервые астрономы обнаружили в космосе такое количество углерода.

Однако до сих пор не удалось понять, как углерод мог сохраниться вокруг этой планеты.

Чтобы доказать, насколько удивительна атмосфера этой планеты, исследователи рассчитали соотношение между углеродом и кислородом, а также углеродом и азотом. Соотношение C/O было более 100, в то время как соотношение C/N было более 10 000.

Что важно понимать, наша планета имеет соотношение C/O 0,01 и C/N 40. Очевидно, что на этой планете много углерода.