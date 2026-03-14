NASA показало "кривавий дощ" над Європою — відео
NASA показало "кривавий дощ" над Європою — відео

"Кривавий дощ" над Європою — як це було
Команда NASA повідомляє, що потоки вітру поширили пил із африканської пустелі Сахара у напрямку Середземного моря та Європи. На цьому тлі почався так званий "кривавий" дощ, що тривав з 1-го по 9-те березня.

Головні тези:

  • Частина пилових мас дісталася навіть до України.
  • Європейці спостерігали візуальний ефект туманності у небі. 

"Кривавий дощ" над Європою — як це було

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (НАСА) створило спеціальну анімацію.

Завдяки цьому можна чітку уявити масову щільність пилу в атмосферному стовпі, яка рухалася Європою.

За словами експертів, пил змішався з різними погодними системами та випав пиловим дощем у деяких частинах Великої Британії, Іспанії та Франції.

На цьому тлі мешканці Західної Європи заявляли про так званий візуальний ефект туманності у небі.

Що важливо розуміти, певна частина мас накрила навіть Україну — до прикладу, 9 березня пил пронісся над північною та центральною частиною країни.

У НАСА звертають увагу на те, що фактичним джерелом пилових потоків був північний захід Африки.

Рух мас відбувався через Атлантичний океан, а тоді — в напрямку Середземного моря і країн Європи.

За даними Федерального управління метеорології та кліматології Швейцарії, частинки пилу високо в атмосфері можуть сприяти конденсації кристалів льоду. Вивчення цього ефекту може допомогти науковцям краще зрозуміти, як пил впливає на погоду, клімат і виробництво сонячної енергії.

