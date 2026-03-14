NASA показало "кровавый дождь" над Европой — видео
Источник:  online.ua

Команда NASA сообщает, что потоки ветра распространили пыль из африканской пустыни Сахара в направлении Средиземного моря и Европы. На этом фоне начался так называемый "кровавый" дождь, который продолжался с 1-го по 9-е марта.

Главные тезисы

  • Часть пылевых масс добралась даже до Украины.
  • Европейцы наблюдали визуальный эффект туманности в небе.

"Кровавый дождь" над Европой — как это было

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) создало специальную анимацию.

Благодаря этому можно ясно представить массовую плотность пыли в атмосферном столбе, которая двигалась по Европе.

По словам экспертов, пыль смешалась с разными погодными системами и выпала пылевым дождем в некоторых частях Великобритании, Испании и Франции.

На этом фоне жители Западной Европы заявляли о так называемом визуальном эффекте туманности в небе.

Что важно понимать, определенная часть масс накрыла даже Украину — например, 9 марта пыль пронеслась над северной и центральной частью страны.

В НАСА обращают внимание на то, что фактическим источником пылевых потоков было северо-запад Африки.

Движение масс происходило через Атлантический океан, а затем — в направлении Средиземного моря и стран Европы.

По данным Федерального управления метеорологии и климатологии Швейцарии, частицы пыли высоко в атмосфере могут способствовать конденсации кристаллов льда. Изучение этого эффекта может помочь ученым лучше понять, как пыль влияет на погоду, климат и производство солнечной энергии.

