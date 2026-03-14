NASA показало "кровавый дождь" над Европой — видео

Команда NASA сообщает, что потоки ветра распространили пыль из африканской пустыни Сахара в направлении Средиземного моря и Европы. На этом фоне начался так называемый "кровавый" дождь, который продолжался с 1-го по 9-е марта.
Главные тезисы
- Часть пылевых масс добралась даже до Украины.
- Европейцы наблюдали визуальный эффект туманности в небе.
"Кровавый дождь" над Европой — как это было
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) создало специальную анимацию.
Благодаря этому можно ясно представить массовую плотность пыли в атмосферном столбе, которая двигалась по Европе.
По словам экспертов, пыль смешалась с разными погодными системами и выпала пылевым дождем в некоторых частях Великобритании, Испании и Франции.
На этом фоне жители Западной Европы заявляли о так называемом визуальном эффекте туманности в небе.
Что важно понимать, определенная часть масс накрыла даже Украину — например, 9 марта пыль пронеслась над северной и центральной частью страны.
В НАСА обращают внимание на то, что фактическим источником пылевых потоков было северо-запад Африки.
Движение масс происходило через Атлантический океан, а затем — в направлении Средиземного моря и стран Европы.
