NASA розкрило одну з головних таємниць Місяця

Доволі довго науковці не могли зрозуміти, звідки на Місяці з'являється вода. Одна з головних теорій вказує на крижані комети, однак нещодавно вчені знайшли нову відповідь.
Головні тези:
- NASA виявила, що вода на Місяці може утворюватися за рахунок сонячного вітру.
- Місячний грунт та постійний потік водню від Сонця створюють базу для утворення води на Місяці.
Вода на Місяці — що стало відомо
Команда NASA, яка й провела нове масштабне дослідження, дійшла висновку, що вода може з'являтися на Місяці завдяки сонячному вітру.
Щоб дізнатися відповідь на одне з головних питань, агентство вирішило створити найреалістичнішу симуляцію впливу сонячного вітру на супутник Землі.
За словами науковців, коли протони сонячного вітру врізаються в поверхню Місяця, вони не зустрічають опору.
Після цього атоми водню з'єднуються з киснем у мінералах, таких як кремнезем, утворюючи гідроксил і, можливо, воду.
NASA звертає увагу на те, що маючи тільки місячний ґрунт і основний інгредієнт — Сонце — яке постійно випльовує водень, — можна створити воду.
Науковці досі не змогли підтвердити, чи утворилася чиста вода, але дані вказують на утворення молекул гідроксилу і води.
Нове дослідження може допомогти в космічних місіях, мета яких полягатиме в пошуку води на Місяці.
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