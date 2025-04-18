NASA розкрило одну з головних таємниць Місяця

Доволі довго науковці не могли зрозуміти, звідки на Місяці з'являється вода. Одна з головних теорій вказує на крижані комети, однак нещодавно вчені знайшли нову відповідь.

Вода на Місяці — що стало відомо

Команда NASA, яка й провела нове масштабне дослідження, дійшла висновку, що вода може з'являтися на Місяці завдяки сонячному вітру.

Щоб дізнатися відповідь на одне з головних питань, агентство вирішило створити найреалістичнішу симуляцію впливу сонячного вітру на супутник Землі.

За словами науковців, коли протони сонячного вітру врізаються в поверхню Місяця, вони не зустрічають опору.

Магнітне поле й атмосфера нашої планети захищають її від цих частинок, а Місяць приймає на себе весь удар. Це призводить до того, що протони стикаються з електронами в місячному реголіті, утворюючи атоми водню. Поширити

Після цього атоми водню з'єднуються з киснем у мінералах, таких як кремнезем, утворюючи гідроксил і, можливо, воду.

NASA звертає увагу на те, що маючи тільки місячний ґрунт і основний інгредієнт — Сонце — яке постійно випльовує водень, — можна створити воду.

Науковці досі не змогли підтвердити, чи утворилася чиста вода, але дані вказують на утворення молекул гідроксилу і води.