NASA раскрыло одну из главных тайн Луны

Довольно долго ученые не могли понять, откуда на Луне появляется вода. Одна из главных теорий указывает на ледяные кометы, однако недавно ученые нашли новый ответ.
Главные тезисы
- NASA обнаружило, что вода на Луне может образовываться за счет солнечного ветра.
- Лунный грунт и постоянный поток водорода от Солнца создают базу для образования воды на Луне.
Вода на Луне — что стало известно
Команда NASA, которая и провела новое масштабное исследование, пришла к выводу, что вода может появляться на Луне благодаря солнечному ветру.
Чтобы узнать ответ на один из главных вопросов, агентство решило создать реалистичную симуляцию влияния солнечного ветра на спутник Земли.
По словам ученых, когда протоны солнечного ветра врезаются в поверхность Луны, они не встречают сопротивления.
После этого атомы водорода соединяются с кислородом в минералах, таких как кремнезем, образуя гидроксил и, возможно, воду.
NASA обращает внимание на то, что имея только лунную почву и основной ингредиент — Солнце, постоянно выплевывающее водород, — можно создать воду.
Ученые до сих пор не смогли подтвердить, образовалась ли чистая вода, но данные указывают на образование молекул гидроксила и воды.
Новое исследование может помочь в космических миссиях, цель которых заключается в поиске воды на Луне.
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