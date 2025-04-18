NASA раскрыло одну из главных тайн Луны
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

NASA раскрыло одну из главных тайн Луны

Вода на Луне – что стало известно
Читати українською
Источник:  Interesting Engineering

Довольно долго ученые не могли понять, откуда на Луне появляется вода. Одна из главных теорий указывает на ледяные кометы, однако недавно ученые нашли новый ответ.

Главные тезисы

  • NASA обнаружило, что вода на Луне может образовываться за счет солнечного ветра.
  • Лунный грунт и постоянный поток водорода от Солнца создают базу для образования воды на Луне.

Вода на Луне — что стало известно

Команда NASA, которая и провела новое масштабное исследование, пришла к выводу, что вода может появляться на Луне благодаря солнечному ветру.

Чтобы узнать ответ на один из главных вопросов, агентство решило создать реалистичную симуляцию влияния солнечного ветра на спутник Земли.

По словам ученых, когда протоны солнечного ветра врезаются в поверхность Луны, они не встречают сопротивления.

Магнитное поле и атмосфера нашей планеты защищают ее от этих частиц, а Луна принимает на себя весь удар. Это приводит к тому, что протоны сталкиваются с электронами в лунном реголите, образуя атомы водорода.

После этого атомы водорода соединяются с кислородом в минералах, таких как кремнезем, образуя гидроксил и, возможно, воду.

NASA обращает внимание на то, что имея только лунную почву и основной ингредиент — Солнце, постоянно выплевывающее водород, — можно создать воду.

Ученые до сих пор не смогли подтвердить, образовалась ли чистая вода, но данные указывают на образование молекул гидроксила и воды.

Новое исследование может помочь в космических миссиях, цель которых заключается в поиске воды на Луне.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Астрономы нашли источник загадочных радиосигналов из космоса
космос
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Астрономы обнаружили в космосе кольцо Эйнштейна — фото
Кольцо Эйнштейна и интересные факты о нем
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
36 миллиардов солнц. Астрономы раскрыли одну из главных тайн космоса
черная дыра

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?