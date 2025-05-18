NASA розкрило одну з головних таємниць Місяця

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору вирішило з'ясувати, чому так суттєво відрізняються дві сторони Місяця: та, яка постійно звернена до Землі, й інша, що завжди відвернута від неї.
Головні тези:
- Ближній бік супутника Землі виявився теплішим та більш геологічно активним за дальній.
- Надра Місяця неоднорідні, з різними геологічними характеристиками на обох боках.
Що ще вдалося дізнатися про Місяць
Нові важливі дані змогла здобути місія GRAIL (Gravity Recovery and Interior Laboratory) космічного агентства США.
Вони насамперед вказують на те, що глибокі надра Місяця мають асиметричну структуру.
Остання, цілком можливо, сформувалася на тлі потужного вулканізму на його околицях мільярди років тому.
Науковці дійшли висновку, що ближній бік Місяця прогинається трохи більше, ніж дальній, під час його еліптичної орбіти навколо Землі.
Як зазначають вчені, це вказує на відмінність в обох сторонах місячних надр, зокрема, в геологічному шарі, який називають мантією.
Окрім того, наголошується, що ближній бік Місяця вкритий великими рівнинами, які утворилися з розплавленої гірської породи, що охолола та затверділа мільярди років тому.
Що стосується дальнього боку супутника Землі, то він має більш пересічену місцевість з невеликою кількістю рівнин.
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