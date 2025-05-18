NASA розкрило одну з головних таємниць Місяця

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору вирішило з'ясувати, чому так суттєво відрізняються дві сторони Місяця: та, яка постійно звернена до Землі, й інша, що завжди відвернута від неї.

Що ще вдалося дізнатися про Місяць

Нові важливі дані змогла здобути місія GRAIL (Gravity Recovery and Interior Laboratory) космічного агентства США.

Вони насамперед вказують на те, що глибокі надра Місяця мають асиметричну структуру.

Остання, цілком можливо, сформувалася на тлі потужного вулканізму на його околицях мільярди років тому.

Науковці дійшли висновку, що ближній бік Місяця прогинається трохи більше, ніж дальній, під час його еліптичної орбіти навколо Землі.

Як зазначають вчені, це вказує на відмінність в обох сторонах місячних надр, зокрема, в геологічному шарі, який називають мантією.

Наше дослідження показує, що надра Місяця неоднорідні: сторона, звернена до Землі — ближня — тепліша і більш геологічно активна в глибині, ніж дальня, — зауважив керівник групи динаміки Сонячної системи в Лабораторії реактивного руху NASA в Каліфорнії і провідний автор дослідження. Поширити

Окрім того, наголошується, що ближній бік Місяця вкритий великими рівнинами, які утворилися з розплавленої гірської породи, що охолола та затверділа мільярди років тому.