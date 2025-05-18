NASA раскрыло одну из главных тайн Луны

Национальное управление по аэронавтике и исследование космического пространства решило выяснить, почему так существенно отличаются две стороны Луны: та, которая постоянно обращена к Земле, и другая, всегда отвернута от нее.

Что еще удалось узнать о Луне

Новые важные данные смогла получить миссия GRAIL (Gravity Recovery and Interior Laboratory) космического агентства США.

Они, прежде всего, указывают на то, что глубокие недра Луны имеют асимметричную структуру.

Последняя, вполне возможно, сформировалась на фоне мощного вулканизма в его окрестностях миллиарды лет назад.

Ученые пришли к выводу, что ближняя сторона Луны прогибается чуть больше, чем дальняя, во время ее эллиптической орбиты вокруг Земли.

Как отмечают ученые, это указывает на разницу в обеих сторонах лунных недр, в частности, в геологическом слое, называемом мантией.

Наше исследование показывает, что недра Луны неоднородны: сторона, обращенная к Земле — ближняя — более теплая и более геологически активная в глубине, чем дальняя, — отметил руководитель группы динамики Солнечной системы в Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии и ведущий автор исследования. Поделиться

Кроме того, указано, что ближняя сторона Луны покрыта большими равнинами, которые образовались из расплавленной горной породы, которая остыла миллиарды лет назад.