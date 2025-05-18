NASA раскрыло одну из главных тайн Луны

Национальное управление по аэронавтике и исследование космического пространства решило выяснить, почему так существенно отличаются две стороны Луны: та, которая постоянно обращена к Земле, и другая, всегда отвернута от нее.
Главные тезисы
- Ближняя сторона спутника Земли оказалась теплее и геологически активнее дальней.
- Недра Луны неоднородны, с разными геологическими характеристиками на обеих сторонах.
Что еще удалось узнать о Луне
Новые важные данные смогла получить миссия GRAIL (Gravity Recovery and Interior Laboratory) космического агентства США.
Они, прежде всего, указывают на то, что глубокие недра Луны имеют асимметричную структуру.
Последняя, вполне возможно, сформировалась на фоне мощного вулканизма в его окрестностях миллиарды лет назад.
Ученые пришли к выводу, что ближняя сторона Луны прогибается чуть больше, чем дальняя, во время ее эллиптической орбиты вокруг Земли.
Как отмечают ученые, это указывает на разницу в обеих сторонах лунных недр, в частности, в геологическом слое, называемом мантией.
Кроме того, указано, что ближняя сторона Луны покрыта большими равнинами, которые образовались из расплавленной горной породы, которая остыла миллиарды лет назад.
Что касается дальней стороны спутника Земли, то она имеет более пересеченную местность с небольшим количеством равнин.
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