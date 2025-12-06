NASA виявило загадкові утворення в Сахарі

Завдяки новому знімку, який зробила обсерваторія NASA, вдалося зафіксувати три стародавні гори в Мавританії. Що важливо розуміти, вони є частиною залишків палеозойської ери.
Головні тези:
- Ці столові гори вкриті тонким шаром гірського лаку.
- Йому вдалося пережити мільйони років ерозії.
Що вдалося зафіксувати команді NASA
За словами науковців, ці "чорні столові гори" фактично формують пустелю, утворюючи дюни, що простягаються на кілометри, пише Indiandefencereview.
Що важливо розуміти, йдеться про 3 майже однакові пагорби, відомі як столові гори.
Астрономи звертають увагу на те, що вони обрамлені довгими смугами піску.
Як зазначають у NASA, ці столові гори вкриті тонким шаром гірського лаку, що утворився з глини, марганцю та оксидів заліза за тисячі років.
Окрім того, наголошується, що цей лак, частково закріплений мікроорганізмами, надає столовим горам чорного відтінку, роблячи їх схожими на тіні.
