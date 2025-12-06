NASA виявило загадкові утворення в Сахарі

Завдяки новому знімку, який зробила обсерваторія NASA, вдалося зафіксувати три стародавні гори в Мавританії. Що важливо розуміти, вони є частиною залишків палеозойської ери.

Що вдалося зафіксувати команді NASA

За словами науковців, ці "чорні столові гори" фактично формують пустелю, утворюючи дюни, що простягаються на кілометри, пише Indiandefencereview.

Що важливо розуміти, йдеться про 3 майже однакові пагорби, відомі як столові гори.

Астрономи звертають увагу на те, що вони обрамлені довгими смугами піску.

На сході дюни мерехтіли відтінками червоного і золотого; на заході піски повністю зникали. За даними Земної обсерваторії NASA, цей контраст не випадковий, а є результатом взаємодії давньої геології з сучасними атмосферними силами. Поширити

Фото: NASA

Як зазначають у NASA, ці столові гори вкриті тонким шаром гірського лаку, що утворився з глини, марганцю та оксидів заліза за тисячі років.

Окрім того, наголошується, що цей лак, частково закріплений мікроорганізмами, надає столовим горам чорного відтінку, роблячи їх схожими на тіні.