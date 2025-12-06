NASA обнаружило загадочные образования в Сахаре

Благодаря новому снимку, сделанному обсерваторией NASA, удалось зафиксировать три древних горы в Мавритании. Что важно понимать, они являются частью остатков палеозойской эры.
Главные тезисы
- Эти горы покрыты тонким слоем горного лака.
- Ему удалось пережить миллионы лет эрозии.
Что удалось зафиксировать команде NASA
По словам ученых, эти "черные столовые горы" фактически формируют пустыню, образуя дюны, простирающиеся на километры, пишет Indiandefencereview.
Что важно понимать, речь идет о 3 почти одинаковых холмах, известных как столовые горы.
Астрономы обращают внимание на то, что они обрамлены длинными полосами песка.
Как отмечают в NASA, эти столовые горы покрыты тонким слоем горного лака, образовавшегося из глины, марганца и окислов железа за тысячи лет.
Кроме того, указано, что этот лак, частично закрепленный микроорганизмами, придает столовым горам черный оттенок, делая их похожими на тени.
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-