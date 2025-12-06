NASA обнаружило загадочные образования в Сахаре
NASA обнаружило загадочные образования в Сахаре

Читати українською
Источник:  online.ua

Благодаря новому снимку, сделанному обсерваторией NASA, удалось зафиксировать три древних горы в Мавритании. Что важно понимать, они являются частью остатков палеозойской эры.

Главные тезисы

  • Эти горы покрыты тонким слоем горного лака.
  • Ему удалось пережить миллионы лет эрозии.

Что удалось зафиксировать команде NASA

По словам ученых, эти "черные столовые горы" фактически формируют пустыню, образуя дюны, простирающиеся на километры, пишет Indiandefencereview.

Что важно понимать, речь идет о 3 почти одинаковых холмах, известных как столовые горы.

Астрономы обращают внимание на то, что они обрамлены длинными полосами песка.

На востоке дюны мерцали оттенками красного и золотого; на западе пески полностью исчезали. По данным Земной обсерватории NASA, этот контраст не случаен, а является результатом взаимодействия древней геологии с современными атмосферными силами.

Фото: NASA

Как отмечают в NASA, эти столовые горы покрыты тонким слоем горного лака, образовавшегося из глины, марганца и окислов железа за тысячи лет.

Кроме того, указано, что этот лак, частично закрепленный микроорганизмами, придает столовым горам черный оттенок, делая их похожими на тени.

Этот лак пережил миллионы лет эрозии, являясь свидетельством геологической памяти планеты.

