NASA виявило загадковий космічний об'єкт — він у 13 разів більший за Юпітер

Команда NASA підтвердила виявлення нового космічного об'єкта, який шокує своїм розміром. Ба більше, він знаходиться у місці, яке є настільки холодним, що там не може існувати життя.

Що відомо про новий загадковий космічний об'єкт

Нове важливе відкриття вдалося здійснити завдяки супутнику Transit Exoplanet Survey Satellite (TESS).

Саме так було виявлено екзопланету, яка більша за Юпітер у 13 разів.

Вчені виявили її у так званій "забороненій зоні" навколо вмираючої зірки, де планети зазвичай не виживають.

Екзопланета уже отримала назву WD 1856+534. Її вік — близько 5,8 млрд років.

Також наразі відомо, що космічний об'єкт розташований лише за 82 світлових роки від нас у сузір'ї Дракона.

За допомогою телескопа Джеймса Вебба вчені підтвердили, що WD 1856+534b є планетою, яка знаходиться там, де не повинна, як прихована планета нашої сонячної системи, — наголошує Ecoportal.

Що важливо розуміти, у більшості випадків коли зірки, схожі на наше Сонце, вичерпують своє паливо, то вони роздуваються до розмірів червоних гігантів, спалюють все, що знаходиться занадто близько, а потім колапсують у білі карлики.

Одна з головних таємниць полягає в тому, що все, що знаходиться у межах двох астрономічних одиниць — "забороненої зони", зазвичай знищується, але ця планета все ще знаходиться там.