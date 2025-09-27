NASA обнаружило загадочный космический объект — он в 13 раз больше Юпитера

Команда NASA подтвердила обнаружение нового космического объекта, который шокирует своими размереами. Более того, он находится в месте, которое настолько холодно, что там не может существовать жизнь.

Что известно о новом загадочном космическом объекте

Новое открытие удалось осуществить благодаря спутнику Transit Exoplanet Survey Satellite (TESS).

Именно так была обнаружена экзопланета, которая больше Юпитера в 13 раз.

Ученые обнаружили ее в так называемой "запретной зоне" вокруг умирающей звезды, где планеты обычно не выживают.

Экзопланета уже получила название WD 1856+534. Ее возраст — около 5,8 млрд лет.

Также известно, что космический объект расположен всего в 82 световых годах от нас в созвездии Дракона.

С помощью телескопа Джеймса Уэбба ученые подтвердили, что WD 1856+534b является планетой, которая находится там, где не должна, как скрытая планета нашей солнечной системы, — подчеркивает Ecoportal.

Что важно понимать, в большинстве случаев, когда звезды, похожие на наше Солнце, исчерпывают свое топливо, то они раздуваются до размеров красных гигантов, сжигают все, что находится слишком близко, а затем коллапсируют в белые карлики.

Одна из главных тайн заключается в том, что все, что находится в пределах двух астрономических единиц — "запретной зоны", обычно уничтожается, но эта планета все еще находится там.