NASA обнаружило загадочный космический объект — он в 13 раз больше Юпитера

Команда NASA подтвердила обнаружение нового космического объекта, который шокирует своими размереами. Более того, он находится в месте, которое настолько холодно, что там не может существовать жизнь.
Главные тезисы
- Речь идет об обнаружении новой экзопланеты, которая больше Юпитера.
- Она продолжает существовать, игнорируя законы космоса.
Что известно о новом загадочном космическом объекте
Новое открытие удалось осуществить благодаря спутнику Transit Exoplanet Survey Satellite (TESS).
Именно так была обнаружена экзопланета, которая больше Юпитера в 13 раз.
Ученые обнаружили ее в так называемой "запретной зоне" вокруг умирающей звезды, где планеты обычно не выживают.
Экзопланета уже получила название WD 1856+534. Ее возраст — около 5,8 млрд лет.
Также известно, что космический объект расположен всего в 82 световых годах от нас в созвездии Дракона.
С помощью телескопа Джеймса Уэбба ученые подтвердили, что WD 1856+534b является планетой, которая находится там, где не должна, как скрытая планета нашей солнечной системы, — подчеркивает Ecoportal.
Что важно понимать, в большинстве случаев, когда звезды, похожие на наше Солнце, исчерпывают свое топливо, то они раздуваются до размеров красных гигантов, сжигают все, что находится слишком близко, а затем коллапсируют в белые карлики.
Одна из главных тайн заключается в том, что все, что находится в пределах двух астрономических единиц — "запретной зоны", обычно уничтожается, но эта планета все еще находится там.
