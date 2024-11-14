«Наша війна не програна». Нардепка жорстко висловилась про Трампа, ТЦК та вибори в Україні

Народна депутатка від партії “Голос” Інна Совсун звернулася з емоційним закликом до українців на тлі очікувань закінчення війни Росії проти України через майбутнє президентство Трампа. На думку нардепки, громадянам України треба покладатися на себе та свою армію, важко працювати задля перемоги, єднатися та відстояти країну.

Чи треба сподіватися, що Трамп закінчить війну Росії проти України

Інна Совсун помітила аналогічні настрої як у Верховній Раді, так і в частині суспільства: люди очікують “магічної” дати 21 січня, коли Трамп стане президентом США і нібито закінчить війну Росії проти України.

Ще трошки, от зараз Трамп закінчить цю жахливу війну. Треба трошки потерпіти до 21 січня. Все вирішено, питання лише — на яких умовах. І можна буде відкорковувати шампанське і радісно готуватися до виборів... Це короткий переказ розмов в кулуарах Верховної Ради. І можна було б оголосити, що більшість нардепів безвідповідальні й наївні... Але достатньо відкрити соцмережі та новинні сайти, щоб побачити аналогічні настрої в частині суспільства. Інна Совсун Нардепка України

За словами нардепки, хоча Трамп незабаром і стане президентом наймогутнішої держави світу, але навіть він не має вирішального впливу у pociйсько-українській вiйні. Адже є актуальна ситуація на фронті, економічна спроможність Росії та України, інтереси Китаю, Ірану та КНДР у цій війні, нарешті, “багато залежить від пyтiна, що чим далі, тим більше втрачає зв'язок з реальністю”.

Ну почнуться перемовини, а скільки вони триматимуть? 2-3 тижні? А про що домовимося? По Дніпру, Збручу чи Дністру? Як близько pociя зможе підтягти артилерію, щоб діставати до яких міст? Я теж хочу, щоб війна скоріше закінчилася. Але не готова покладати всі надії, прив'язувати долю країни до магічної дати 21 січня, коли «все припиниться».

Нам дуже потрібна потужна мобілізація

Нардепка звернула увагу на випадок у книгарні, коли гостей закладу запросили на подію зі словами “Не бійтеся, я не з ТЦК!”.

Вибачте, що це в біса таке?! Ми нормалізували pociйські наративи. Не відчуваємо, що сидимо в книгарні, тому що хтось водночас сидить в окопі. Як це переказати тим, хто заходить у третю зиму на фронті?? Поширити

Інна Совсун впевнена, що Україні дуже потрібна потужна мобілізація, інакше ситуація на фронті тільки погіршиться. Але це “політично невигідно” для тих діячів, які думають не про перемогу на фронті, а про перемогу на “міфічних майбутніх виборах”.

Ніякий Трамп не зупинить війну, якщо на фронті залишаться на четвертий рік ті самі люди. Але ж говорити про посилення мoбiлiзації політично невигідно, бо тоді за тебе не проголосують на міфічних майбутніх виборах. Але проблема в тому, що аби мати вибори, треба як мінімум мати органи державної влади, а отже — зберегти державність.

Нардепка зазначила, що над перемогою у війні проти Росії зараз працюють здебільшого військові на фронті.

Чоловіки 60 років, виснажені й абсолютно демотивовані, які відчувають, що їх кинyло їхнє суспільство, й держава потрібна лише їм. Молоді дівчата з Госпітальєрів, які ризикують життям, аби рятувати військових. Аби їх співгромадянин у книгарні в центрі Києва пожартував, що він — не з ТЦК.

Інна Совсун

Наша війна не програна

Совсун закликає українців не піддаватися настроям так званої «помиральної ями» після американських виборів. Адже громадяни України “не могли й не мали впливати на вибір американців”.

Наша війна не програна, вона просто ще не виграна. Зараз довкола багато хайпу, інформаційного шуму та коментаторів з усіх питань. Слідкуйте за тими, хто говорить некомфортну, але правду, — бо зараз вона саме така. Чия позиція не змінюється залежно від напряму вітру й політичних обставин. Фіксуйте тих, хто бреше й маніпулює, вони мають потрапити в чорний список довіри суспільства. Інна Совсун Нардепка України

Нардепка вважає, що всі українці мають єднатися та щодня вперто наближати перемогу у війні проти Росії.

Тим, хто замість популізму щоденною клопіткою працею, маленькими кроками змінює країну, — варто єднатися. Ми перемагаємо тоді, коли разом працюємо над розв'язанням проблем, пріоритезуючи найголовніші з них. Війна за виживання України — це зараз найголовніше у світі, і всі зусилля мусимо скерувати саме туди. Кожен і кожна на своєму місці мають щодня працювати якнайкраще, щоб досягати результату. Поширити

Інна Совсун впевнена, що тоді нам “все вдасться, як вдалося у березні 2022 року — всупереч усьому, — відстояти й зберегти країну. Я вірю, що в цій розумній єдності — наша сила, а зараз вона нам дуже потрібна”.