«Наша війна не програна». Нардепка жорстко висловилась про Трампа, ТЦК та вибори в Україні

Народна депутатка від партії “Голос” Інна Совсун звернулася з емоційним закликом до українців на тлі очікувань закінчення війни Росії проти України через майбутнє президентство Трампа. На думку нардепки, громадянам України треба покладатися на себе та свою армію, важко працювати задля перемоги, єднатися та відстояти країну.
Головні тези:
- Українцям потрібно покладатися на свою армію та працювати задля перемоги у війні з Росією, не очікуючи магічного закінчення конфлікту після виборів у США.
- Навіть при приході Трампа до влади, вирішення ситуації в українсько-російській війні не залежить виключно від нього, а від багатьох факторів.
- Совсун закликає уникати популізму й зосередити зусилля на щоденній праці над проблемами країни, підкреслюючи важливість єдності.
Чи треба сподіватися, що Трамп закінчить війну Росії проти України
Інна Совсун помітила аналогічні настрої як у Верховній Раді, так і в частині суспільства: люди очікують “магічної” дати 21 січня, коли Трамп стане президентом США і нібито закінчить війну Росії проти України.
За словами нардепки, хоча Трамп незабаром і стане президентом наймогутнішої держави світу, але навіть він не має вирішального впливу у pociйсько-українській вiйні. Адже є актуальна ситуація на фронті, економічна спроможність Росії та України, інтереси Китаю, Ірану та КНДР у цій війні, нарешті, “багато залежить від пyтiна, що чим далі, тим більше втрачає зв'язок з реальністю”.
Ну почнуться перемовини, а скільки вони триматимуть? 2-3 тижні? А про що домовимося? По Дніпру, Збручу чи Дністру? Як близько pociя зможе підтягти артилерію, щоб діставати до яких міст? Я теж хочу, щоб війна скоріше закінчилася. Але не готова покладати всі надії, прив'язувати долю країни до магічної дати 21 січня, коли «все припиниться».
Нам дуже потрібна потужна мобілізація
Нардепка звернула увагу на випадок у книгарні, коли гостей закладу запросили на подію зі словами “Не бійтеся, я не з ТЦК!”.
Інна Совсун впевнена, що Україні дуже потрібна потужна мобілізація, інакше ситуація на фронті тільки погіршиться. Але це “політично невигідно” для тих діячів, які думають не про перемогу на фронті, а про перемогу на “міфічних майбутніх виборах”.
Ніякий Трамп не зупинить війну, якщо на фронті залишаться на четвертий рік ті самі люди. Але ж говорити про посилення мoбiлiзації політично невигідно, бо тоді за тебе не проголосують на міфічних майбутніх виборах. Але проблема в тому, що аби мати вибори, треба як мінімум мати органи державної влади, а отже — зберегти державність.
Нардепка зазначила, що над перемогою у війні проти Росії зараз працюють здебільшого військові на фронті.
Чоловіки 60 років, виснажені й абсолютно демотивовані, які відчувають, що їх кинyло їхнє суспільство, й держава потрібна лише їм. Молоді дівчата з Госпітальєрів, які ризикують життям, аби рятувати військових. Аби їх співгромадянин у книгарні в центрі Києва пожартував, що він — не з ТЦК.
Наша війна не програна
Совсун закликає українців не піддаватися настроям так званої «помиральної ями» після американських виборів. Адже громадяни України “не могли й не мали впливати на вибір американців”.
Нардепка вважає, що всі українці мають єднатися та щодня вперто наближати перемогу у війні проти Росії.
Інна Совсун впевнена, що тоді нам “все вдасться, як вдалося у березні 2022 року — всупереч усьому, — відстояти й зберегти країну. Я вірю, що в цій розумній єдності — наша сила, а зараз вона нам дуже потрібна”.
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