«Наша война не проиграна». Нардеп жестко высказалась о Трампе, ТЦК и выборах в Украине

Народный депутат от партии "Голос" Инна Совсун обратилась с эмоциональным призывом к украинцам на фоне ожиданий окончания войны России против Украины из-за будущего президентства Трампа. По мнению нардепа, гражданам Украины нужно полагаться на себя и свою армию, тяжело работать ради победы, объединяться и отстоять страну.
Главные тезисы
- Война с Россией не зависит только от Трампа, а от многих факторов, на которые нужно обращать внимание.
- Мощная мобилизация и работа каждого гражданина помогут добиться победы в войне и сохранить страну.
- Объединение и упорство в повседневных делах поможет изменить ситуацию в стране к лучшему.
- Важно не попадать под влияние мифов и настроений, а действовать разумно и целенаправленно.
- Победа в войне за выживание Украины должна быть приоритетом для каждого украинца.
Надо ли надеяться, что Трамп закончит войну России против Украины
Инна Совсун заметила аналогичные настроения как в Верховной Раде, так и в части общества: люди ожидают "магической" даты 21 января, когда Трамп станет президентом США и якобы закончит войну России против Украины.
По словам нардепа, хотя Трамп вскоре и станет президентом самого могущественного государства мира, но даже он не имеет решающего влияния в российско-украинской войне. Ведь есть актуальная ситуация на фронте, экономическая состоятельность России и Украины, интересы Китая, Ирана и КНДР в этой войне, наконец, “многое зависит от того, что чем дальше, тем больше теряет связь с реальностью”.
Ну, начнутся переговоры, а сколько они будут держать? 2-3 недели? А о чем договоримся? По Днепру, Збручу или Днестру? Как близко pocia сможет подтянуть артиллерию, чтобы доставать в какие города? Я тоже хочу, чтобы война скорей закончилась. Но не готова возлагать все надежды, привязывать судьбу страны к магической дате 21 января, когда все прекратится.
Нам очень нужна мощная мобилизация
Нардеп обратила внимание на случай в книжном магазине, когда гостей заведения пригласили на событие со словами "Не бойтесь, я не с ТЦК!".
Инна Совсун уверена, что Украине очень нужна мощная мобилизация, в противном случае ситуация на фронте только ухудшится. Но это политически невыгодно для тех деятелей, которые думают не о победе на фронте, а о победе на мифических будущих выборах.
Никакой Трамп не остановит войну, если на фронте останутся на четвертый год те же люди. Но говорить об усилении мобилизации политически невыгодно, потому что тогда за тебя не проголосуют на мифических предстоящих выборах. Но проблема в том, чтобы иметь выборы, нужно как минимум иметь органы государственной власти, а значит — сохранить государственность.
Нардеп отметила, что над победой в войне против России сейчас работают в основном военные на фронте.
Мужчины 60 лет, истощенные и абсолютно демотивированные, которые чувствуют, что их бросило их общество, и государство нужно только им. не из ТЦК.
Наша война не проиграна
Совсун призывает украинцев не поддаваться настроениям так называемой «умирающей ямы» после американских выборов. Ведь граждане Украины "не могли и не должны влиять на выбор американцев".
Нардеп считает, что все украинцы должны объединяться и каждый день упорно приближать победу в войне против России.
Инна Совсун уверена, что “тогда нам все удастся, как удалось в марте 2022 года — вопреки всему, — отстоять и сохранить страну. Я верю, что в этом разумном единстве наша сила, а сейчас она нам очень нужна”.
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