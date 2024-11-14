«Наша война не проиграна». Нардеп жестко высказалась о Трампе, ТЦК и выборах в Украине

Народный депутат от партии "Голос" Инна Совсун обратилась с эмоциональным призывом к украинцам на фоне ожиданий окончания войны России против Украины из-за будущего президентства Трампа. По мнению нардепа, гражданам Украины нужно полагаться на себя и свою армию, тяжело работать ради победы, объединяться и отстоять страну.

Надо ли надеяться, что Трамп закончит войну России против Украины

Инна Совсун заметила аналогичные настроения как в Верховной Раде, так и в части общества: люди ожидают "магической" даты 21 января, когда Трамп станет президентом США и якобы закончит войну России против Украины.

Еще немного, вот сейчас Трамп закончит эту ужасную войну. Надо немного потерпеть до 21 января. Все решено, вопрос только — на каких условиях. И можно будет откупоривать шампанское и радостно готовиться к выборам... Это краткий пересказ разговоров в кулуарах Верховной Рады. И можно было бы объявить, что большинство нардепов безответственны и наивны... Но достаточно открыть соцсети и новостные сайты, чтобы увидеть аналогичные настроения в части общества. Инна Совсун Нардеп Украины

По словам нардепа, хотя Трамп вскоре и станет президентом самого могущественного государства мира, но даже он не имеет решающего влияния в российско-украинской войне. Ведь есть актуальная ситуация на фронте, экономическая состоятельность России и Украины, интересы Китая, Ирана и КНДР в этой войне, наконец, “многое зависит от того, что чем дальше, тем больше теряет связь с реальностью”.

Ну, начнутся переговоры, а сколько они будут держать? 2-3 недели? А о чем договоримся? По Днепру, Збручу или Днестру? Как близко pocia сможет подтянуть артиллерию, чтобы доставать в какие города? Я тоже хочу, чтобы война скорей закончилась. Но не готова возлагать все надежды, привязывать судьбу страны к магической дате 21 января, когда все прекратится.

Нам очень нужна мощная мобилизация

Нардеп обратила внимание на случай в книжном магазине, когда гостей заведения пригласили на событие со словами "Не бойтесь, я не с ТЦК!".

Извините, что это чертовски такое?! Мы нормализовали украинские нарративы. Не чувствуем, что сидим в книжном магазине, потому что кто-то одновременно сидит в окопе. Как это пересказать тем, кто заходит в третью зиму на фронте? Поделиться

Инна Совсун уверена, что Украине очень нужна мощная мобилизация, в противном случае ситуация на фронте только ухудшится. Но это политически невыгодно для тех деятелей, которые думают не о победе на фронте, а о победе на мифических будущих выборах.

Никакой Трамп не остановит войну, если на фронте останутся на четвертый год те же люди. Но говорить об усилении мобилизации политически невыгодно, потому что тогда за тебя не проголосуют на мифических предстоящих выборах. Но проблема в том, чтобы иметь выборы, нужно как минимум иметь органы государственной власти, а значит — сохранить государственность.

Нардеп отметила, что над победой в войне против России сейчас работают в основном военные на фронте.

Мужчины 60 лет, истощенные и абсолютно демотивированные, которые чувствуют, что их бросило их общество, и государство нужно только им. не из ТЦК.

Инна Совсун

Наша война не проиграна

Совсун призывает украинцев не поддаваться настроениям так называемой «умирающей ямы» после американских выборов. Ведь граждане Украины "не могли и не должны влиять на выбор американцев".

Наша война не проиграна, она просто еще не выиграна. Сейчас вокруг много хайпа, информационного шума и комментаторов по всем вопросам и политических обстоятельств. Фиксируйте тех, кто лжет и манипулирует, они должны попасть в черный список доверия общества. Инна Совсун Нардеп Украины

Нардеп считает, что все украинцы должны объединяться и каждый день упорно приближать победу в войне против России.

Тем, кто вместо популизма ежедневным хлопотным трудом, маленькими шагами меняет страну, стоит объединиться. Мы побеждаем, когда вместе работаем над решением проблем, приоритезируя самые главные из них. Война за выживание Украины — это самое главное в мире, и все усилия должны направить именно туда. Каждый и каждый на своем месте должны ежедневно работать как можно лучше, чтобы добиваться результата. Поделиться

Инна Совсун уверена, что “тогда нам все удастся, как удалось в марте 2022 года — вопреки всему, — отстоять и сохранить страну. Я верю, что в этом разумном единстве наша сила, а сейчас она нам очень нужна”.