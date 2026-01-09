NASA вперше достроково завершує місію на МКС — що сталося

Агентство NASA наказало провести першу за 25-річну історію Міжнародної космічної станції медичну евакуацію. Причиною став стан здоров'я одного з членів екіпажу.

NASA проводить першу в історії медичну евакуацію з МКС

7 січня NASA оголосило про перенесення виходу астронавтів у відкритий космос, який мав відбутися наступного дня. Рішення прийняли через виникнення медичної проблеми в одного з членів екіпажу, який працює на борту орбітальної лабораторії.

Вже згодом у NASA повідомили, що фахівці вбачають "тривалий ризик" для життя астронавта через неможливість встановити остаточний діагноз і провести необхідне лікування в умовах космосу. Тому в агентстві прийняли рішення про повернення екіпажу.

Через вимоги щодо медичної конфіденційності NASA не розголошує ім'я пацієнта та характер захворювання.

На Землю повертаються всі чотири члени екіпажу капсули SpaceX, які прибули на станцію в серпні 2025 року:

Зена Кардман (США) – командирка екіпажу;

Майк Фінке (США);

Кімія Юї (Японія);

Олег Платонов (РФ).

Хоча допомога потрібна лише одному астронавту, евакуюють увесь екіпаж. Згідно з протоколами безпеки, кількість людей на МКС не повинна перевищувати кількість місць у пристикованих кораблях.

Адміністратор NASA Джаред Айзекман заявив, що характер захворювання не дозволяє проводити лікування безпосередньо на станції, та навіть за наявності лікаря на борту агентство все одно наполягало б на поверненні астронавта на Землю для надання кваліфікованої допомоги. Поширити

Це перший випадок дострокового завершення місії на МКС через стан здоров'я з моменту її заселення у 2000 році. На борту МКС залишаться ще троє членів екіпажу іншої місії.