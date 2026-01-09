NASA впервые досрочно завершает миссию на МКС — что произошло

Агентство NASA приказало провести первую за 25-летнюю историю Международной космической станции медицинскую эвакуацию. Причиной стало состояние здоровья одного из членов экипажа.
Главные тезисы
- NASA приказало провести первую за 25-летнюю историю Международной космической станции медицинскую эвакуацию из-за состояния здоровья члена экипажа.
- Досрочное завершение миссии на МКС и перенос выхода астронавтов в открытый космос — уникальные случаи, вызванные длительным риском для жизни астронавтов.
- Впервые в истории NASA проводит медицинскую эвакуацию астронавта из МКС из-за невозможности оказания квалифицированной медицинской помощи в условиях космоса.
NASA проводит первую в истории медицинскую эвакуацию из МКС
7 января NASA объявило о переносе выхода астронавтов в открытый космос, который должен был состояться на следующий день. Решение было принято из-за возникновения медицинской проблемы у одного из членов экипажа, работающего на борту орбитальной лаборатории.
Уже позже в NASA сообщили, что специалисты видят "длительный риск" для жизни астронавта из-за невозможности установить окончательный диагноз и провести необходимое лечение в условиях космоса. Поэтому в агентстве приняли решение о возвращении экипажа.
Из-за требований медицинской конфиденциальности NASA не разглашает имя пациента и характер заболевания.
На Землю возвращаются все четыре члена экипажа капсулы SpaceX, прибывших на станцию в августе 2025 года.
Зена Кардман (США) — командир экипажа;
Майк Финке (США);
Кимия Юи (Япония);
Олег Платонов (РФ).
Хотя помощь нужна только одному астронавту, эвакуируют весь экипаж. Согласно протоколам безопасности, количество людей на МКС не должно превышать количество мест в пристыкованных кораблях.
Это первый случай досрочного завершения миссии на МКС из-за состояния здоровья с момента ее заселения в 2000 году. На борту МКС останутся еще три члена экипажа другой миссии.
