NASA впервые досрочно завершает миссию на МКС — что произошло
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

NASA впервые досрочно завершает миссию на МКС — что произошло

МКС
Читати українською
Источник:  The Guardian

Агентство NASA приказало провести первую за 25-летнюю историю Международной космической станции медицинскую эвакуацию. Причиной стало состояние здоровья одного из членов экипажа.

Главные тезисы

  • NASA приказало провести первую за 25-летнюю историю Международной космической станции медицинскую эвакуацию из-за состояния здоровья члена экипажа.
  • Досрочное завершение миссии на МКС и перенос выхода астронавтов в открытый космос — уникальные случаи, вызванные длительным риском для жизни астронавтов.
  • Впервые в истории NASA проводит медицинскую эвакуацию астронавта из МКС из-за невозможности оказания квалифицированной медицинской помощи в условиях космоса.

NASA проводит первую в истории медицинскую эвакуацию из МКС

7 января NASA объявило о переносе выхода астронавтов в открытый космос, который должен был состояться на следующий день. Решение было принято из-за возникновения медицинской проблемы у одного из членов экипажа, работающего на борту орбитальной лаборатории.

Уже позже в NASA сообщили, что специалисты видят "длительный риск" для жизни астронавта из-за невозможности установить окончательный диагноз и провести необходимое лечение в условиях космоса. Поэтому в агентстве приняли решение о возвращении экипажа.

Из-за требований медицинской конфиденциальности NASA не разглашает имя пациента и характер заболевания.

На Землю возвращаются все четыре члена экипажа капсулы SpaceX, прибывших на станцию в августе 2025 года.

  • Зена Кардман (США) — командир экипажа;

  • Майк Финке (США);

  • Кимия Юи (Япония);

  • Олег Платонов (РФ).

Хотя помощь нужна только одному астронавту, эвакуируют весь экипаж. Согласно протоколам безопасности, количество людей на МКС не должно превышать количество мест в пристыкованных кораблях.

Администратор NASA Джаред Айзекман заявил, что характер заболевания не позволяет проводить лечение непосредственно на станции, и даже при наличии врача на борту агентство все равно настаивало бы на возвращении астронавта на Землю для предоставления квалифицированной помощи.

Это первый случай досрочного завершения миссии на МКС из-за состояния здоровья с момента ее заселения в 2000 году. На борту МКС останутся еще три члена экипажа другой миссии.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Проблемная миссия Starliner. Астронавты NASA снова задержались на МКС
Starliner
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
9 месяцев на МКС. Астронавты NASA вернулись на Землю
астронавтка
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
"Катастрофические последствия". NASA бьет тревогу из-за угрозы для МКС
О чем NASA предупреждает мир

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?