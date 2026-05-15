NASA зафіксувало таємничі вихори в океані — що відбувається
Джерело:  online.ua

Як повідомили представники, NASA, нещодавно вони помітили незвичні зелені та бірюзові вихори в океанських водах біля північно-східного узбережжя США. Це вдалося зробити завдяки супутникам.

Головні тези:

  • Подібні явища часто пов’язані з діатомовими водоростями та кокколітофорами.
  • Супутники дають можливість науковцям вивчати зміни в екології морів.

Що відомо про нову знахідку NASA

За словами астрономів, загадкові вихори помітили ще кілька тижнів тому в районі Середньоатлантичної затоки — від Массачусетсу до Північної Кароліни.

Якийсь час команда NASA не могла зрозуміти, що насправді відбувається, повідомляє Debrief.

Однак згодом стало відомо, що це масштабне цвітіння фітопланктону, яке неможливо було не помітити на супутникових знімках.

Фітопланктон — це сукупність мікроскопічних фотосинтезуючих організмів (водоростей та ціанобактерій), які вільно плавають у товщі води. Не маючи здатності протистояти течіям, вони дрейфують, проте є найважливішою ланкою водних екосистем.

Як зазначили в NASA, вкрай яскраві та помітні синьо-зелені візерунки сформувалися у водах заток Делавер та Чесапік.

Що важливо розуміти, саме там через мілководдя та річкові наноси вода має складний хімічний склад.

За словами науковців, поєднання органічних речовин, теплої погоди та сонячного світла створило умови для активного розмноження мікроскопічних організмів.

