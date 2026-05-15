NASA зафиксировало таинственные вихри в океане — что происходит

Как сообщили представители NASA, недавно они заметили необычные зеленые и бирюзовые вихри в океанских водах у северо-восточного побережья США. Это удалось сделать благодаря спутникам.

Что известно о новой находке NASA

По словам астрономов, загадочные вихри заметили еще несколько недель назад в районе Среднеатлантического залива — от Массачусетса до Северной Каролины.

Какое-то время команда NASA не могла понять, что на самом деле происходит, сообщает Debrief.

Однако впоследствии стало известно, что это масштабное цветение фитопланктона, которое невозможно было не заметить на спутниковых снимках.

Фитопланктон — это совокупность микроскопических фотосинтезирующих организмов (водорослей и цианобактерий), свободно плавающих в толще воды. Не имея способности противостоять течениям, они дрейфуют, но являются важнейшим звеном водных экосистем.

Как отметили в NASA, крайне яркие и яркие сине-зеленые узоры сформировались в водах залив Делавер и Чесапик.

Что важно понимать, именно там из-за мелководья и речных наносов вода имеет сложный химический состав.