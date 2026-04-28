NASA змогло розгадати таємницю "Ока Сахари"
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

“Око Сахари” — що це насправді?
Джерело:  online.ua

“Око Сахари” — це величезне кругле утворення посеред пустелі, яке виглядає як гігантське “око”, якщо споглядати його з космосу. Що важливо розуміти, йдеться про серію концентричних кілець діаметром приблизно 40–50 км. Раніше вважалося, що це сліди від падіння метеорита. Однак у NASA уже озвучили іншу версію.

Головні тези:

  • “Око Сахари” також часто називають Структурою Рішат.
  • Зверху воно справді схоже на зіницю з райдужкою.

Фахівці НАСА уважно проаналізували усі наявні геологічні дослідження та дійшли висновку щодо іншого походження — йдеться про піднятий купол.

За словами науковців, в структурах такого типу давні породи в більшості випадків оголюються ближче до центру, а більш молоді шари утворюють кільця по краях.

Команда NASA звернула увагу на те, що подібні характеристики ніколи досі не фіксувалися метеоритних кратерах, повідомляє ECOnews.

Це ще раз підтверджує версію про те, що "Око Сахари" є результатом дії внутрішніх сил Землі.

Як тільки купол оголився, решту зробила диференціальна ерозія. Різні типи порід еродуються з різною швидкістю, залишаючи круглі гребені, звані куестами, там, де більш стійкі шари утримують свої позиції.

Ба більше стверджується, що ті самі вітри, які формують дюни, можуть піднімати в атмосферу величезні кількості пилу.

За словами фахівців НАСА, пилові бурі можуть стати причиною проблем з диханням і погіршувати видимість, коли частинки концентруються біля землі, хоча пил може приносити користь, коли він розсіюється на великі відстані.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?