NASA змогло розгадати таємницю "Ока Сахари"

“Око Сахари” — це величезне кругле утворення посеред пустелі, яке виглядає як гігантське “око”, якщо споглядати його з космосу. Що важливо розуміти, йдеться про серію концентричних кілець діаметром приблизно 40–50 км. Раніше вважалося, що це сліди від падіння метеорита. Однак у NASA уже озвучили іншу версію.

Фахівці НАСА уважно проаналізували усі наявні геологічні дослідження та дійшли висновку щодо іншого походження — йдеться про піднятий купол.

За словами науковців, в структурах такого типу давні породи в більшості випадків оголюються ближче до центру, а більш молоді шари утворюють кільця по краях.

Команда NASA звернула увагу на те, що подібні характеристики ніколи досі не фіксувалися метеоритних кратерах, повідомляє ECOnews.

Це ще раз підтверджує версію про те, що "Око Сахари" є результатом дії внутрішніх сил Землі.

Як тільки купол оголився, решту зробила диференціальна ерозія. Різні типи порід еродуються з різною швидкістю, залишаючи круглі гребені, звані куестами, там, де більш стійкі шари утримують свої позиції.

Ба більше стверджується, що ті самі вітри, які формують дюни, можуть піднімати в атмосферу величезні кількості пилу.