NASA смогло разгадать тайну "Ока Сахары"

"Глаз Сахары" — это огромное круглое образование посреди пустыни, которое выглядит как гигантский "глаз", если созерцать его из космоса. Что важно понимать, речь идет о серии концентрических колец диаметром примерно 40-50 км. Ранее считалось, что это следы падения метеорита. Однако у NASA уже озвучили другую версию.

Специалисты НАСА внимательно проанализировали все имеющиеся геологические исследования и пришли к выводу о другом происхождении — речь идет о поднятом куполе.

По словам ученых, в структурах такого типа древние породы в большинстве случаев обнажаются поближе к центру, а более молодые слои образуют кольца по краям.

Команда NASA обратила внимание на то, что подобные характеристики никогда до сих пор не фиксировались на метеоритных кратерах, сообщает ECOnews.

Это еще раз подтверждает версию о том, что "Глаз Сахары" является результатом действия внутренних сил Земли.

Как только купол обнажился, остальную часть сделала дифференциальная эрозия. Различные типы пород эродируются с разной скоростью, оставляя круглые гребни, называемые куэстами, там, где более стойкие слои удерживают свои позиции.

Более того, утверждается, что те же ветры, которые формируют дюны, могут поднимать в атмосферу огромные количества пыли.