Населення Південної Кореї хоче розробити власну "ядерку". Відома причина

У Південній Кореї зростає суспільна підтримка ідеї розробки власної ядерної зброї на тлі поглиблення військової співпраці між Північною Кореєю та РФ та ймовірного повернення Дональда Трампа до влади в США.

У Південній Кореї населення хоче власної ядерної зброї через Путіна і Трампа

Нещодавнє опитування показало, що 66% південних корейців "підтримують" або "рішуче підтримують" появу ядерної зброї в арсеналі їхньої власної армії. Це на 6 процентних пунктів більше, ніж було минулого року.

Підтримка отримання Південною Кореєю власної ядерної зброї розширюється, і вона посилюється. Ані уряд, ані жодна з двох основних партій не прийняли це як питання політики, але заклики обговорити цей варіант, безумовно, стають все голоснішими, — сказав корейський аналітик Сангсін Лі. Поширити

Як зазначає Financial Times, південних корейців непокоїть прогрес КНДР у розробці ядерної зброї та створенні балістичних ракет, а також співпраця Пхеньяна з Москвою і відкрита ворожість Дональда Трампа до альянсу США і Південної Кореї.

Прем’єр-міністр Південної Кореї Хан Дак Су у червні заявив, що країна не розглядає можливість створення власної ядерної зброї "на даний момент". Але консервативний мер Сеула О Се Хун, можливий претендент на пост президента у 2027 році, навпаки підтримує ідею ядерного озброєння.

Співпраця Росії та КНДР

19 червня російський правитель Володимир Путін вперше за 24 роки прилетів до КНДР та зустрівся з Кім Чен Ином. Політики підписали документи, які посилюють співпрацю.

Після цього начальник управління нацбезпеки адміністрації президента Південної Кореї Чан Хо Чжин заявив, що Сеул не буде нічим зв'язаний стосовно допомоги Україні, якщо Росія передасть КНДР високоточну зброю.

Forbes писав, що Україна зможе знищувати російські літаки, якщо отримає південнокорейські ракети.