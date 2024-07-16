Население Южной Кореи хочет разработать свою "ядерку". Известная причина
Категория
Мир
Дата публикации

Население Южной Кореи хочет разработать свою "ядерку". Известная причина

Население Южной Кореи хочет разработать свою "ядерку". Известная причина
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Источник:  Financial Times

В Южной Корее растет общественная поддержка идеи разработки собственного ядерного оружия на фоне углубления военного сотрудничества между Северной Кореей и РФ и вероятного возвращения Дональда Трампа к власти в США.

Главные тезисы

  • 66% южных корейцев поддерживают идею создания собственного ядерного оружия, что на 6% больше, чем год назад.
  • Сотрудничество России с КНДР вызывает беспокойство у населения Южной Кореи из-за прогресса Северной Кореи в области ядерного оружия и ракетных технологий.
  • Премьер-министр Южной Кореи заявил, что страна не рассматривает создание собственного ядерного оружия на данный момент, однако оппозиционные политики высказывают поддержку этой идеи.

В Южной Корее население хочет собственного ядерного оружия через Путина и Трампа

Недавний опрос показал, что 66% южных корейцев "поддерживают" или "решительно поддерживают" ядерное оружие в арсенале их собственной армии. Это на 6 процентных пунктов больше, чем было в прошлом году.

Поддержка получения Южной Кореей собственного ядерного оружия расширяется, и оно усиливается. Ни правительство, ни одна из двух основных партий не приняли это как вопрос политики, но призывы обсудить этот вариант, безусловно, становятся все громче, — сказал корейский аналитик Сангсин Ли.

Как отмечает Financial Times, южных корейцев беспокоит прогресс КНДР в разработке ядерного оружия и создании баллистических ракет, а также сотрудничество Пхеньяна с Москвой и открытая неприязнь Дональда Трампа к альянсу США и Южной Кореи.

Премьер-министр Южной Кореи Хан Дак Су в июне заявил, что страна не рассматривает возможность создания собственного ядерного оружия "на данный момент". Но консервативный мэр Сеула О Се Хун, возможный претендент на пост президента в 2027 году, наоборот, поддерживает идею ядерного вооружения.

Сотрудничество России и КНДР

19 июня российский правитель Владимир Путин впервые за 24 года прилетел в КНДР и встретился с Ким Чен Ином. Политики подписали документы, усиливающие сотрудничество.

После этого начальник управления нацбезопасности администрации президента Южной Кореи Чан Хо Чжин заявил, что Сеул не будет ничем связан с помощью Украины, если Россия передаст КНДР высокоточное оружие.

Forbes писал, что Украина сможет уничтожать российские самолеты, если получит южнокорейские ракеты.

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