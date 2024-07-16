Население Южной Кореи хочет разработать свою "ядерку". Известная причина

В Южной Корее растет общественная поддержка идеи разработки собственного ядерного оружия на фоне углубления военного сотрудничества между Северной Кореей и РФ и вероятного возвращения Дональда Трампа к власти в США.
Главные тезисы
- 66% южных корейцев поддерживают идею создания собственного ядерного оружия, что на 6% больше, чем год назад.
- Сотрудничество России с КНДР вызывает беспокойство у населения Южной Кореи из-за прогресса Северной Кореи в области ядерного оружия и ракетных технологий.
- Премьер-министр Южной Кореи заявил, что страна не рассматривает создание собственного ядерного оружия на данный момент, однако оппозиционные политики высказывают поддержку этой идеи.
В Южной Корее население хочет собственного ядерного оружия через Путина и Трампа
Недавний опрос показал, что 66% южных корейцев "поддерживают" или "решительно поддерживают" ядерное оружие в арсенале их собственной армии. Это на 6 процентных пунктов больше, чем было в прошлом году.
Как отмечает Financial Times, южных корейцев беспокоит прогресс КНДР в разработке ядерного оружия и создании баллистических ракет, а также сотрудничество Пхеньяна с Москвой и открытая неприязнь Дональда Трампа к альянсу США и Южной Кореи.
Премьер-министр Южной Кореи Хан Дак Су в июне заявил, что страна не рассматривает возможность создания собственного ядерного оружия "на данный момент". Но консервативный мэр Сеула О Се Хун, возможный претендент на пост президента в 2027 году, наоборот, поддерживает идею ядерного вооружения.
Сотрудничество России и КНДР
19 июня российский правитель Владимир Путин впервые за 24 года прилетел в КНДР и встретился с Ким Чен Ином. Политики подписали документы, усиливающие сотрудничество.
После этого начальник управления нацбезопасности администрации президента Южной Кореи Чан Хо Чжин заявил, что Сеул не будет ничем связан с помощью Украины, если Россия передаст КНДР высокоточное оружие.
Forbes писал, что Украина сможет уничтожать российские самолеты, если получит южнокорейские ракеты.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-